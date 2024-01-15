إسبانيا: عدد مستخدمي المطارات الإسبانية بلغ 2ر283 مليونا في 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 15 - 1 (كونا) -- قالت شركة الملاحة الجوية الإسبانية (آينا) اليوم الإثنين إن عدد المسافرين الذين استخدموا المطارات الإسبانية في عام 2023 بلغ 2ر283 مليون مسافر بنمو قدره 2ر16 في المئة مقارنة بعام 2022.
وذكرت (آينا) في بيان لها أن عدد المسافرين الذين استخدموا المطارات الإسبانية في العام الماضي تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019 قبل جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بنحو 9ر2 في المئة عندما بلغ عدد المسافرين 2ر275 مليونا.
وأضاف البيان أن عدد المسافرين على متن رحلات دولية بلغ 7ر189 مليون مسافر بزيادة قدرها 2ر18 في المئة مقارنة بعام 2022.
وأوضح أن مطار مدريد الدولي (أدولفو سواريز مدريد - باراخاس) سجل أكبر حركة ركاب في 2023 ب 2ر60 مليون مسافر ما يمثل نموا قدره 9ر18 في المئة مقارنة بعام 2022.
وبين البيان أن مطار (برشلونة) الدولي (جوسيب تارادياس برشلونة - إل برات) سجل ثاني أكبر حركة بواقع 9ر49 مليون مسافر بنمو قدره 9ر19 في المئة مقارنة بعام 2022 تلاه مطار (بالما دي مايوركا) ب 1ر31 مليون مسافر ثم مطار (ملقا - كوستا ديل سول) الدولي ب 3ر22 مليون راكب في المركز الرابع.
وتدير (آينا) 46 مطارا في إسبانيا بالإضافة إلى مهبطين للطائرات العامودية (الهليكوبتر) في مدينتي (سبتة) و(مليلية) كما انها تشارك من خلال فرعها (آينا إنترناشيونال) في إدارة 23 مطارا آخرا في أوروبا وأمريكا اللاتينية. (النهاية)
ه ن د / م ع ح ع
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