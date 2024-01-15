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إسبانيا: عدد مستخدمي المطارات الإسبانية بلغ 2ر283 مليونا في 2023

1/15/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 15 - 1 (كونا) -- قالت شركة الملاحة الجوية الإسبانية (آينا) اليوم الإثنين إن عدد المسافرين الذين استخدموا المطارات الإسبانية في عام 2023 بلغ 2ر283 مليون مسافر بنمو قدره 2ر16 في المئة مقارنة بعام 2022.
وذكرت (آينا) في بيان لها أن عدد المسافرين الذين استخدموا المطارات الإسبانية في العام الماضي تجاوز الرقم القياسي السابق المسجل في عام 2019 قبل جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) بنحو 9ر2 في المئة عندما بلغ عدد المسافرين 2ر275 مليونا.
وأضاف البيان أن عدد المسافرين على متن رحلات دولية بلغ 7ر189 مليون مسافر بزيادة قدرها 2ر18 في المئة مقارنة بعام 2022.
وأوضح أن مطار مدريد الدولي (أدولفو سواريز مدريد - باراخاس) سجل أكبر حركة ركاب في 2023 ب 2ر60 مليون مسافر ما يمثل نموا قدره 9ر18 في المئة مقارنة بعام 2022.
وبين البيان أن مطار (برشلونة) الدولي (جوسيب تارادياس برشلونة - إل برات) سجل ثاني أكبر حركة بواقع 9ر49 مليون مسافر بنمو قدره 9ر19 في المئة مقارنة بعام 2022 تلاه مطار (بالما دي مايوركا) ب 1ر31 مليون مسافر ثم مطار (ملقا - كوستا ديل سول) الدولي ب 3ر22 مليون راكب في المركز الرابع.
وتدير (آينا) 46 مطارا في إسبانيا بالإضافة إلى مهبطين للطائرات العامودية (الهليكوبتر) في مدينتي (سبتة) و(مليلية) كما انها تشارك من خلال فرعها (آينا إنترناشيونال) في إدارة 23 مطارا آخرا في أوروبا وأمريكا اللاتينية. (النهاية)

ه ن د / م ع ح ع




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