الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صاروخا تجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 1 (كونا) -- أعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين أن مقاتلة أمريكية أسقطت صاروخ كروز مضاد للسفن أطلقه الحوثيون تجاه المدمرة الأمريكية (يو أس أس لا بون) في البحر الأحمر بعد أيام من ضربات أمريكية - بريطانية على مواقع للحوثيين في اليمن.
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي أن الصاروخ الذي أطلق مساء الأحد لم يخلف ضحايا بشرية أو أضرارا.
وأكدت القيادة في تغريدة منفصلة أن الحوثيين أطلقوا اليوم الاثنين أيضا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن مشيرة إلى أن الصاروخ تمكن من إصابة سفينة حاويات أمريكية تديرها الولايات المتحدة بيد أنه "لم تبلغ السفينة عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة وتواصل رحلتها".
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن "القوات الأمريكية رصدت في وقت سابق اليوم صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون اتجاه الممرات الملاحية التجارية بجنوب البحر الأحمر".
وأضافت أن "الصاروخ فشل في الطيران واصطدم بالأرض في اليمن ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار". (النهاية)
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