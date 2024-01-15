Monday, 15 January 2024 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش الأمريكي: الحوثيون أطلقوا صاروخا تجاه مدمرة أمريكية في البحر الأحمر

1/15/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 1 (كونا) -- أعلن الجيش الأمريكي اليوم الاثنين أن مقاتلة أمريكية أسقطت صاروخ كروز مضاد للسفن أطلقه الحوثيون تجاه المدمرة الأمريكية (يو أس أس لا بون) في البحر الأحمر بعد أيام من ضربات أمريكية - بريطانية على مواقع للحوثيين في اليمن.
وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في تغريدة على موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي أن الصاروخ الذي أطلق مساء الأحد لم يخلف ضحايا بشرية أو أضرارا.
وأكدت القيادة في تغريدة منفصلة أن الحوثيين أطلقوا اليوم الاثنين أيضا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن مشيرة إلى أن الصاروخ تمكن من إصابة سفينة حاويات أمريكية تديرها الولايات المتحدة بيد أنه "لم تبلغ السفينة عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة وتواصل رحلتها".
وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن "القوات الأمريكية رصدت في وقت سابق اليوم صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون اتجاه الممرات الملاحية التجارية بجنوب البحر الأحمر".
وأضافت أن "الصاروخ فشل في الطيران واصطدم بالأرض في اليمن ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار". (النهاية)

ع س ج / ر س



MENAFN15012024000071011013ID1107723367

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث