وزير الدفاع الأمريكي يغادر المستشفى بعد علاجه من سرطان البروستات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن الوزير لويد أوستن غادر المستشفى اليوم الاثنين حيث كان يتلقى العلاج من سرطان البروستات.
وقالت الوزارة في بيان "بعد التشاور مع الطاقم الطبي تم السماح للوزير أوستن بمغادرة مركز والتر ريد الطبي العسكري" وهو مستشفى تابع لوزارة الدفاع قريب من العاصمة واشنطن.
وأوضح البيان أن "الوزير يواصل تعافيه بشكل جيد وبناء على نصيحة الأطباء سيؤدي واجباته (المهنية) عن بعد لفترة من الوقت قبل أن يعود بدوام كامل إلى البنتاغون".
وحسب بيان صادر عن المستشفى نشرته البنتاغون "فقد تم علاج سرطان البروستاتا الذي يعاني منه الوزير أوستن مبكرا وبفعالية وكانت توقعات سير المرض ممتازة. ليست لديه خطة علاجية إضافية لسرطانه بخلاف المراقبة المنتظمة بعد استئصال البروستاتا".
وكان الوزير اوستن أدخل إلى المستشفى في ال22 من الشهر الماضي حيث مكث في قسم العناية المركزة لبعض الوقت قبل أن يتم إخراجه منها.
وأدى عدم إخبار وزارة الدفاع للبيت الأبيض ومسؤولين كبارا في الوزارة بمرض الوزير لبضعة أيام إلى جدل سياسي كبير في الولايات المتحدة وصل إلى حد المطالبة باستقالة الوزير أو عزله من منصبه.
لكن البيت الأبيض أكد أكثر من مرة أن الرئيس جو بايدن ليست لديه نية لإقالة أوستن من منصبه. (النهاية)
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