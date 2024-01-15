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وزير الدفاع الأمريكي يغادر المستشفى بعد علاجه من سرطان البروستات

1/15/2024 2:34:42 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) أن الوزير لويد أوستن غادر المستشفى اليوم الاثنين حيث كان يتلقى العلاج من سرطان البروستات.
وقالت الوزارة في بيان "بعد التشاور مع الطاقم الطبي تم السماح للوزير أوستن بمغادرة مركز والتر ريد الطبي العسكري" وهو مستشفى تابع لوزارة الدفاع قريب من العاصمة واشنطن.
وأوضح البيان أن "الوزير يواصل تعافيه بشكل جيد وبناء على نصيحة الأطباء سيؤدي واجباته (المهنية) عن بعد لفترة من الوقت قبل أن يعود بدوام كامل إلى البنتاغون".
وحسب بيان صادر عن المستشفى نشرته البنتاغون "فقد تم علاج سرطان البروستاتا الذي يعاني منه الوزير أوستن مبكرا وبفعالية وكانت توقعات سير المرض ممتازة. ليست لديه خطة علاجية إضافية لسرطانه بخلاف المراقبة المنتظمة بعد استئصال البروستاتا".
وكان الوزير اوستن أدخل إلى المستشفى في ال22 من الشهر الماضي حيث مكث في قسم العناية المركزة لبعض الوقت قبل أن يتم إخراجه منها.
وأدى عدم إخبار وزارة الدفاع للبيت الأبيض ومسؤولين كبارا في الوزارة بمرض الوزير لبضعة أيام إلى جدل سياسي كبير في الولايات المتحدة وصل إلى حد المطالبة باستقالة الوزير أو عزله من منصبه.
لكن البيت الأبيض أكد أكثر من مرة أن الرئيس جو بايدن ليست لديه نية لإقالة أوستن من منصبه. (النهاية)

ع س ج / م م ج




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