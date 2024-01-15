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في مشهد مروع.. طبيب فلسطيني يبتر قدم ابنته دون تخدير - جريدة الوطن السعودية

1/15/2024 2:32:56 PM
(MENAFN- Al Watan) في مشهد مروع تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، بتر الطبيب هاني بسيسو قدم ابنته البالغة من العمر 16 عاما، المصابة بالقصف الإسرائيلي، داخل منزله من دون تخدير أو أدوات طبية.
وأقدم الطبيب على بتر القدم مستعينا بأدوات الطبخ ودلو فيه القليل من الماء وكيس بلاستيكي، حيث أطلق الدكتور بسيسو، صرخة أب ليت العالم كله يسمع صداها!.. والدموع تملأ عينه وهول اللحظة كاد يقتله.


"انظروا.. ها أنا أقطع رجل ابنتي اليافعة على طاولة مطبخنا في بيتنا المحاصر!.. أين إنسانيتكم؟! انظروا إلى الظلم الذي نعيشه!".

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