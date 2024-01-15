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بريطانيا: صاروخ أصاب سفينة أمريكية قبالة سواحل اليمن - جريدة الوطن السعودية

1/15/2024 2:32:56 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد ساعات من إعلان الأمريكيين إسقاط صاروخ كروز أطلقه الحوثيون في جنوب البحر الأحمر، أفادت وكالتان بريطانيتان للأمن البحري، الاثنين، أن صاروخاً أصاب سفينة مملوكة للولايات المتحدة، إلى جنوب شرقي ساحل عدن في اليمن.
وأشارت وكالة "يو كاي أم تي أو"، التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية، إلى أنها تلقت تقريراً عن حادثة وقعت "على بعد 95 ميلاً بحرياً إلى جنوب شرقي عدن"، لافتة إلى أن "صاروخاً، أصاب من أعلى، الجهة اليسرى من السفينة"، وفق فرانس برس.
من جهتها، ذكرت وكالة "أمبري" البريطانية لأمن الملاحة البحرية أن "تقارير أفادت أن ناقلة بضائع مملوكة للولايات المتحدة ترفع علم جزر مارشال أصيبت بصاروخ أثناء عبورها في ممر النقل الدولي"، مشيرة إلى أنها كانت "في طريقها إلى قناة السويس".
كما أضافت أن الحادثة تسببت "في نشوب حريق في مخزن ... ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات"، معتبرة أنه "تم تقييم السفينة على أنها ليست تابعة لإسرائيل". وقيّمت الهجوم بأنه "استهداف للمصالح الأمريكية رداً على الضربات العسكرية الأمريكية على المواقع العسكرية للحوثيين في اليمن".
يذكر أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت فجر الجمعة عشرات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين المدعومين من إيران، في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة.
جاءت تلك الضربات رداً على هجمات نفذها الحوثيون في الأسابيع الماضية واستهدفت سفناً تجارية يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئ إسرائيلية، قرب مضيق باب المندب الاستراتيجي عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر، تضامناً مع قطاع غزة الذي يشهد حرباً بين إسرائيل وحركة حماس منذ السابع من أكتوبر.
وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) فجر الاثنين أنها أسقطت عصر الأحد صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين باليمن باتجاه مدمرة أمريكية في جنوب البحر الأحمر.

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