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ضبط مخالفين لنظام البيئة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بحائل

1/15/2024 2:32:41 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهما مخالفة قطع مسيجات لمواقع في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة حائل.
وأوضح "الأمن البيئي" أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهم للجهة المختصة، مؤكدة أن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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