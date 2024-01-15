ضبط مخالفين لنظام البيئة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بحائل

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهما مخالفة قطع مسيجات لمواقع في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة حائل.
وأوضح "الأمن البيئي" أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهم للجهة المختصة، مؤكدة أن عقوبة العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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