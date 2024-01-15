السجن خمس سنوات لمقيم حاول تهريب (16) سبيكة ذهب

(MENAFN
- Al Watan) أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع مقيم قام بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المقيم بمحاولة تهريب عدد (16) سبيكة ذهب عيار (24) قيراط وزنها قرابة (2 كيلو جرام) عبر أحد المطارات الدولية عن طريق إخفاءها بطريقة سرية بداخل حقيبة كان يحملها معه أثناء سفره إلى دولته.
وبإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة والادعاء عليه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه خمس سنوات، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء مدة سجنه.
وأكدت النيابة العامة على حرصها على عدم استغلال المعادن الثمينة في جرائم غسل الأموال، وحمايتها من الجناية بأي صورة كانت، وأن من تسول له نفسه المساس باقتصاد المملكة؛ سيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في ذلك.
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