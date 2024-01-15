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السجن خمس سنوات لمقيم حاول تهريب (16) سبيكة ذهب

1/15/2024 2:32:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع مقيم قام بمخالفة نظام مكافحة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المقيم بمحاولة تهريب عدد (16) سبيكة ذهب عيار (24) قيراط وزنها قرابة (2 كيلو جرام) عبر أحد المطارات الدولية عن طريق إخفاءها بطريقة سرية بداخل حقيبة كان يحملها معه أثناء سفره إلى دولته.
وبإيقاف المتهم وإحالته للمحكمة المختصة والادعاء عليه، صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه خمس سنوات، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعاده خارج المملكة بعد انتهاء مدة سجنه.
وأكدت النيابة العامة على حرصها على عدم استغلال المعادن الثمينة في جرائم غسل الأموال، وحمايتها من الجناية بأي صورة كانت، وأن من تسول له نفسه المساس باقتصاد المملكة؛ سيتم إحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة في ذلك.

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