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الأمم المتحدة: نصف النفايات في السعودية غذاء

1/15/2024 2:32:40 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف تقرير مؤشر نفايات الأغذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن نفايات الطعام تصل إلى ما يقدر بنحو 1.3 مليار طن سنويا في جميع أنحاء العالم. ووفقا للتقرير، بلغت نسبة الهدر الغذائي ما يعادل 51% من مجموع النفايات.
وسبق أن أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، أن التكلفة الفادحة لنفايات الطعام على المملكة تقدر بنحو 40 مليار ريال سنويا.
نتائج دراسة عن الهدر الغذائي بالمملكة
40.4 مليار ريال الأثر المالي سنويا بناء على الإنفاق الاستهلاكي
4.06 ملايين طن يتم إهدارها كل عام
184 كيلوجراما متوسط مساهمة فردية من نفايات الطعام
335 ألف طن سنويا نفايات نباتية

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