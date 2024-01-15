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منتخب الشباب يعلن تشكيلته ويغادر إلى تركيا اليوم

1/15/2024 2:31:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم تحت 20 سنة، بقيادة المدرب بيتر ماينديرسما، قائمة ضمت 23 لاعبا، استعدادا لإقامة معسكر تدريبي خلال الفترة من 16 إلى 25 كانون الثاني (يناير) الحالي، في مدينة أنطاليا التركية، استعدادا للتصفيات الآسيوية في أيلول (سنتمبر) المقبل.
ويغادر المنتخب عمان اليوم، حيث ضمت القائمة كلا من: سلامة سلمان، محمد الطرايرة، عبدالله الشقران، عودة الفاخوري، عز الدين أبو السعود، إبراهيم صبرة، محمد أبو السكر، نور الدين ياسين، محمد أحمد، صالح فريج، مؤمن الساكت، محمود ذيب، ينال المحمود، أيهم السمامرة، عمر مرار، يوسف المقابلة، عبد القادر العالم، أمين أبو خليفة، أحمد خالد، عبدالله المنايصة، محمد البيطار، عبد الرحمن الزغايبة، عبد الرحمن الخضور.
ويتخلل المعسكر لقاء المنتخب ونظيره التركي يوم الجمعة المقبل، بعد أن اختتم معسكره التدريبي بمواجهة العراق أمس.
بدوره، أكد ماينديرسما أن القائمة الحالية شهدت دخول أسماء جديدة، مشيرا إلى أن أبواب المنتخب مفتوحة لأي لاعب يثبت أحقيته بالتواجد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف: "نتطلع إلى تحقيق الفائدة خلال هذا المعسكر، خاصة أننا سنواجه منتخبات على سوية عالية، استعدادا للاستحقاق الرسمي".
ويتطلع اتحاد الكرة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت 20 سنة، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.

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