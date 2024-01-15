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الأمير علي يساند المنتخبات العربية في كأس آسيا

1/15/2024 2:31:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترأس سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد، الذي عقد أمس في فندق الريتز كارلتون بالدوحة على هامش بطولة كأس آسيا 2023.
ورحب سموه في بداية الاجتماع بأعضاء اللجنة، متمنيا التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، وأعرب عن امتنانه ل للجهود المبذولة في سبيل تطوير خطط وبرامج اتحاد غرب آسيا، بحيث تكون شاملة لجميع مكونات وقطاعات كرة القدم، ودعم الكرة العربية وتنميتها بجميع فئاتها ما يساهم في الوصول إلى الأهداف المنشودة منها.
وإلى جانب الأمير علي حضر الاجتماع: الفريق جبريل الرجوب النائب الأول لرئيس اللجنة التنفيذية، الشيخ علي بن خليفة آل خليفة (البحرين) النائب الثاني للرئيس، والأعضاء عدنان درجال من العراق عضو المكتب التنفيذي الآسيوي عن غرب آسيا، ومحسن المسروري من عُمان، وسمعان الدويهي من لبنان، وحسن باشنفر من اليمن، ولمياء بهيان من السعودية.
واطلعت اللجنة التنفيذية في أعقاب ذلك من الأمين العام للاتحاد خليل السالم على تقرير النشاطات التي أنجزها الاتحاد منذ انعقاد آخر اجتماع للجنة العام 2023، إلى جانب المقترحات المدرجة على أجندة العام 2024.
وتضمنت أجندة العام 2024، العديد من النشاطات والبطولات حيث تم اقتراح إقامة البطولة العاشرة للرجال، والبطولة الخامسة تحت 23 عاما.
وتحضيرا للمنتخبات قبل التصفيات الآسيوية، تم اقتراح البطولة الرابعة للشباب في السعودية، والبطولة الحادية عشرة للناشئين، وكذلك البطولة السادسة تحت 23 عاما، خلال أيام الفيفا بالربع الأخير من العام ضمن استراتيجية لتحضير المنتخبات قبل خوض التصفيات الآسيوية المقبلة لهذه الفئة.
وفيما يتعلق ببطولات كرة الصالات، ستقام البطولة السادسة للرجال في العراق بهدف تطوير اللعبة بالمنطقة وقبل النهائيات الآسيوية.
وجرى اقتراح تنظيم بطولة اتحاد غرب آسيا الثالثة لكرة القدم الشاطئية خلال الربع الأخير من العام، وحيث يتم التباحث مع الاتحاد العماني بهذا الخصوص.
ومن البطولات المزمع إقامتها العام الحالي أيضا، البطولة الخامسة لكرة القدم الإلكترونية، والبطولة الثامنة للسيدات في السعودية، والبطولة الثالثة لأندية السيدات في السعودية، والبطولة الخامسة للشابات.
كما صادقت اللجنة على استراتيجية الاتحاد للعام 2024، حيث يسعى الاتحاد لتنظيم بطولات عالية المستوى ونشاطات تطويرية للارتقاء بمستوى كرة القدم في المنطقة.
واطلعت اللجنة إلى جانب ذلك، على مشروع مؤسسة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم (WAFF FOUNDATION)، واتفاقية التعاون مع اتحاد كأس الخليج التي تهدف إلى تنظيم البطولات بين الاتحادين وتطوير كرة القدم، واتفاقية التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية واتفاقية التعاون مع شركة كباتن. ووافقت اللجنة أيضا على تنسيب سمو الأمير علي بتسمية المناصب الشاغرة في عضوية اللجنة التنفيذية، وهم: أحمد عقلة العنزي ممثلا عن الاتحاد الكويتي، وهشام الزرعوني عن الاتحاد الإماراتي ومحمد خليفة السويدي عن الاتحاد القطري.
واطلعت اللجنة التنفيذية أيضا، على القوائم المالية وتقرير المدققين عن العام 2023 والدعم المقدم من الاتحادين الآسيوي والدولي.

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