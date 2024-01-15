لهذه الأسباب.. احتجاز لاعب إسرائيلي بالدوري التركي وناديه يعلن فسخ عقده



تم احتجاز اللاعب الإسرائيلي ضمن نطاق التحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام في أنطاليا على أساس ارتكاب جيهزقيل جريمة "تحريض الجمهور على الكراهية والعداء"، وتم نقله إلى أحد أقسام الشرطة، واحتجازه مستمراً.



في سياق متصل، صرح نائب رئيس نادي أنطاليا سبور والمتحدث الإعلامي باسم النادي، إيفرين ألكان، أن محامي النادي يعملون على فسخ التعاقد مع جيهزقيل.

وأشار ألكان إلى أن لاعب كرة القدم الإسرائيلي قام بما فعله دون علم النادي، وأشار إلى أنه سيتم إنهاء عقد جيهزقيل في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى استمرار استبعاده من الفريق الذي اتخذ عقب المباراة.



ماذا حدث؟

بعد تسجيله لهدف التعادل في مرمى طرابزون سبور في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الدوري التركي، أشار جيهزقيل إلى معصمه؛ حيث كتب رقم "100" وتاريخ "7.10" ورسم إلى جوارهما نجمة داود، في إشارات إلى مرور 100 يوم على بداية العدوان الإسرائيلي على غزة الذي انطلق في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



ورداً على ذلك التصرف أعلن ناديه، في بيان رسمي، أنه "إثر حركة ذات طابع سياسي قام بها ساجيف جيهزقيل، عقب تسجيله هدفاً في المباراة ضد طرابزون سبور قرر النادي استبعاده من تشكيلة الفريق".



وأوضح النادي أن اللاعب الإسرائيلي "قام بتصرف يتعارض مع القيم الوطنية لبلدنا".

وأضاف: "لن يسمح مجلس إدارتنا أبدا بأي سلوك يخالف حساسيات بلدنا، حتى لو أدى ذلك إلى فقدان بطولة أو كأس".



وأبدى رئيس النادي سنان بوزتبه استغرابه من تصرف اللاعب الإسرائيلي بشكل يتعارض مع القيم الوطنية التركية.



أصداء سياسية ورياضية

تفاعل الجماهير التركية الغاضبة من تصرف اللاعب الإسرائيلي، رفع مستوى التدخل السياسي، حيث صرّح وزير العدل التركي يلماز تونج، في بيان نشره على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي: "مكتب المدعي العام في أنطاليا فتح تحقيقاً قضائياً ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساغيف جيهزقيل بتهمة التحريض العلني على الكراهية بسبب إيماءته البغيضة الداعمة للمجزرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة". وأكد الوزير على وقوف تركيا مع الشعب الفلسطيني المضطهد.



كما صدر بيان عن الاتحاد التركي لكرة القدم، جاء فيه كما:

"ندين السلوك غير المقبول على الإطلاق للاعب كرة القدم ساجيف جيهزقيل في مباراة بيتكسن أنطاليا سبور وطرابزون سبور التي أقيمت اليوم في دوري ترينديول الممتاز. نجد أن قرار بيتكسن أنطاليا سبور باستبعاد لاعب كرة القدم من الفريق مناسب. الإجراءات اللازمة والتحقيقات التأديبية ضد المسؤولين عن ذلك يتم تنفيذها بشكل عاجل".



وأضاف البيان: "يجب ألا يكون لدى الرأي العام أدنى شك في أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين عن هذا العمل الذي يمس الكرامة الإنسانية وضمير المجتمع التركي".



ومنذ 100 يوم، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت حتى الأحد 23 ألفاً و968 شهيداً، و60 ألفاً و582 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة. -عربي بوست

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