بعد احتفاله بدعم إسرائيل.. لاعب نادي أنطاليا:“نادم وأعتذر للشعب التركي”



جاء ذلك التراجع خلال استجوابه اليوم الإثنين، من قبل النيابة العامة بولاية أنطاليا، عقب توقيفه واحتجازه بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعداء".



وكان جيهزكيل قد رسم على ضمادة بيضاء كان يلف بها معصمه، نجمة داوود وعبارة "100 يوم"، وتاريخ "7/10" في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المدمرة على الفلسطينيين بقطاع غزة.



وقال اللاعب إن هدفه من هذا التصرف هو "لفت الانتباه إلى اليوم المئة على الحرب المستمرة بين إسرائيل وحركة حماس".



ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت، حتى الإثنين، "24 ألفاً و100 شهيد و60 ألفاً و832 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع (ما يعادل 1.9 مليون شخص)"، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.



وذكر جيهزكيل أمام النيابة العامة التركية أن موقفه "مناهض للحرب"، معرباً عن أمله في "انتهائها في أقرب وقت ممكن".



وأضاف اللاعب: "بعد تسجيل الهدف في الدقيقة الـ68 من المباراة، عرضت النص المكتوب على معصمي الأيسر للكاميرات، لأدرك بعد ذلك أن التصرف هذا انتشر على وسائل التواصل وتسبب بردود أفعال".



وأضاف: "أعتذر بشدة للشعب التركي كافة عن هذا التصرف الذي قمت به خلال المباراة. أنا نادم على ذلك، لأني لم أرغب في القيام بأي استفزازات، ولم أتوقع أن يتسبب ذلك بردود أفعال".



بدوره، أعلن نائب رئيس نادي "أنطاليا سبور" المتحدث الإعلامي ألكان إفران، أن جيهزكيل سيعود إلى بلاده بطائرته الخاصة. وأضاف أنه وبقرار من مجلس إدارة النادي فإن الإجراءات القانونية لفسخ التعاقد مع اللاعب ما زالت مستمرة.



وقد تم احتجاز اللاعب، مساء أمس الأحد، من قبل قوات الأمن بولاية أنطاليا، بتهمة "تحريض الشعب على الكراهية والعداء"، في إطار تحقيق فتحته النيابة العامة، قبل إطلاق سراحه، الإثنين. -وكالات

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