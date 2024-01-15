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مشجع غاضب يعتدي على مدرب غانا

1/15/2024 2:31:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد مسؤولون في منتخب غانا، يوم الاثنين، أن أحد المشجعين الغاضبين حاول الاعتداء على كريس هيوتون مدرب المنتخب بعد الخسارة المفاجئة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، يوم الأحد، لكن الشرطة أبعدته.

وتجرعت غانا الخسارة 2-1 بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع أمام الرأس الأخضر، أصغر دولة بين 24 منتخبا في البطولة المقامة في ساحل العاج، في واحدة من عدة نتائج مفاجئة، الأحد.

وتعرض هيوتون للاعتداء في فندق الفريق أثناء عودة غانا من المباراة لكن مسؤولي الأمن أوقفوا المشجع الغاضب.

وقال مسؤولون لـ "رويترز" إن هيوتون تعرض أيضا لوابل من الإساءات اللفظية.

وهذه هي الخسارة الرسمية الثانية على التوالي أمام منتخب مغمور بعد خسارة غانا في نوفمبر الماضي أمام جزر القمر في تصفيات كأس العالم.

وقال هيوتون في مؤتمر صحفي: نشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية بسبب النتيجة، دخلنا المباراة بخطة لعب جيدة. لقد غيرنا طريقة اللعب والأسلوب قليلا حتى نتمكن من البدء بشكل جيد.

وأضاف: كنا نظن أن الفريق الذي اختير لخوض المباراة كان بالتأكيد فريقا هجومي التوجه بشكل أكبر، كانت هذه نيتنا. أعتقد أن الهدف الأول الذي استقبلناه صدمنا لكن أظن أننا عدنا للمباراة.

تأخرت غانا في النتيجة بعد 17 دقيقة رغم أنها كانت مرشحة للفوز بقوة مع إشراكها فريقا يضم عدة لاعبين محترفين في أوروبا.

وأدركت غانا التعادل في الشوط الثاني قبل تلقي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع عن طريق جاري رودريجيز.

وقال هيوتون: في تلك الفترة (عندما أدركت غانا التعادل) بدا الأمر وكأننا نستطيع المضي قدما والفوز بالمباراة، نشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب النتيجة. أُدرك أنا ومجموعة اللاعبين كيف يرى الشعب الغاني هذه المباراة، ويرى هذه البطولة وتوقعاتنا في هذه البطولة.

ويتولى هيوتون الدولي الأيرلندي السابق، الذي ينحدر والده من أصول غانية، تدريب الفريق منذ مارس الماضي، بعد أن ساهم في تأهله لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر كمستشار فني.

وفاز هيوتون في أربع مباريات فقط خلال 11 مباراة خاضها مع غانا.

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