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الحدي لـالغد: الجمهور الأردني عاشق لكرة القدم

1/15/2024 2:31:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة - أكد المعلق البحريني في قنوات الكأس القطري خالد الحدي، أن الجماهير الأردنية كان لها فضل كبير في مسيرته المهنية، من خلال دعمها الكبير وتحفيزها له سواء على أرض الواقع أو عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وذكر الحدي في حديث خاص لـ”الغد”، أن الجماهير الأردنية سيكون لها شأنا كبيرا في البطولة على المدرجات، من خلال دعمها ومؤازرتها للمنتخب الوطني، موضحا أنه جمهور عاشق لكرة القدم، ويتوقع بأن تحظى مواجهات“النشامى” بحضور الجالية الأردنية والقيام بطفرة تشجيعية على المدرجات القطرية.
وتواجد الحدي خلال أوقات سابقة في العاصمة عمان، ولديه علاقة وطيدة بالشعب الأردني وجماهير جميع الأندية، حيث حرص في الموسم الكروي 2017-2018، على القدوم إلى ستاد عمان الدولي، والتعليق على المباراة الختامية لبطولة الدوري، والتي شهدت تتويج الوحدات باللقب على حساب الجزيرة، في مشهد لا يحدث عادة في ملاعبنا المحلية، من خلال حضور معلق من جنسية وقناة عربية للتعليق على إحدى المنافسات المحلية.
وفي حديثه عن نهائيات كأس آسيا، أشار المعلق المتميز إلى أن المجموعة الخامسة التي تضم المنتخب الوطني والبحرين وكوريا الجنوبية وماليزيا، ستشهد منافسة قوية على بطاقة التأهل الثانية بين“النشامى” و”الأحمر البحريني”، معتبرا أن البطاقة الأولى محجوزة لمنتخب كوريا الجنويبة بحكم أنه المنتخب الأفضل، والمرشح لاحقا للمنافسة على لقب البطولة.
وأضاف:“إذا ما أراد المنتخب الأردني أو البحريني التأهل لثمن نهائي البطولة، عليهما التفكير بالحصول على النقاط كاملة أمام المنتخب الماليزي، باعتباره الحلقة الأضعف نسبيا في المجموعة، ولا يجب التفكير في مواجهتهما الحاسمة في الجولة الأخيرة من الدور الأول”.
وأشاد الحدي بإمكانيات لاعبي المنتخب الوطني، ووجود عناصر مميزة ونجوم ينتظرها مستقبل كبير، مشيرا إلى أن عملية الانسجام والتوافق بين اللاعبين والمدير الفني المغربي الحسين عموتة غير مكتملة، بانتظار تطويرها وتحسينها خلال البطولة.
وتابع:“أتوقع بأن يكون منتخب النشامى“الحصان الأسود” في البطولة، وأن يمضي بعيدا بعكس التوقعات السائدة في الوسط الرياضي، على الرغم من المشاكل التي ظهرت في أداء الفريق من خلال وجود خلل في الدفاع، ومشاهدتنا لغياب اللعب كمجموعة”.
ولفت الحدي إلى أن اللاعب الأردني يتمتع عادة بالروح القوية واللعب بشجاعة، إلا أن هذه الأمور لم تظهر كثيرا في الفترات الماضية، مطالبا اللاعبين ببذل مزيد من الجهود وإثبات قوتهم داخل أرضية الملعب، وتوقع لهم المضي بعيدا حال تقديمهم الأداء المعهود المصحوب بالمعنويات العالية، مع ذكره أن وجود اللاعبين أصحاب الخبرات والإمكانيات مميزة مثل، موسى التعمري ويزن النعيمات لا يكفي لتحقيق المطلوب.
وواصل:“التعمري يمتلك إمكانيات عالية جدا، وهذا ما نشاهده منه بالدوري الفرنسي، وأنصحه بأن يكون مع زملائه في المنتخب أكثر جماعية، لأنه بمثابة القائد في الملعب، والقادر على أن يحقق تطلعات الجماهير الأردنية”.
وتمنى الحدي بأن يتمكن المنتخبان الأردني والبحريني من تجاوز دور المجموعات وبلوغ الدور الثاني من البطولة، والمضي قدما بها في ظل احتضان أرض عربية لها.

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