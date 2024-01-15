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الشوالي ينحاز للإعلام الفلسطيني ويعتذر للآخرين بلطف

1/15/2024 2:31:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس الدوحة - لم يكترث صاحب الحنجرة الذهبية والصوت المميز في التعليق العربي، التونسي عصام الشوالي، للعقد الذي يربطه بقنوات“بي ان سبورت”، الذي يمنعه من التحدث لوسائل الإعلام لارتباطه بمؤسسة للعمل ذاته، بل أصر على إجراء مقابلة مع الزملاء في قناة فلسطين الشباب والرياضة، دعما ونصرة للقضية الفلسطينية.
وفي التفاصيل، فإن العديد من المواقع والوسائل الإعلامية العربية، حاولت إجراء مقابلة مع الشوالي بين شوطي مباراة فلسطين وإيران، والتي أقيمت أول من أمس بنهائيات كأس آسيا، وانتهت بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل هدف.
المعلق التونسي البالغ من العمر 53 عاما، يعتبر من الشخصيات المفضلة عند الرياضيين العرب، والذين تربطهم به ذكريات كروية خالدة بفضل صوته الحماسي، وكلماته التي أصبحت متعلقة بالحدث ولديها شهرة أكثر من الحدث نفسه.
وحاولت وسائل إعلامية عربية من دول عدة، ومنها“الغد”، التحدث مع الشوالي حول البطولة واستضافة قطر لها، أو عن مباراة فلسطين وإيران التي حضرها عدد كبير من وسائل الإعلام، إلا أنه اعتذر للجميع بصورة لطيفة نظرا للعقد الذي يربطه بمؤسسته وكسره لأجل الزملاء في فلسطين، بيد أنه حرص على التقاط الصور التذكارية مع الجميع.
الشوالي برر ذلك لـ”الغد” بأن فلسطين وإعلامها الحاضر أمر مختلف، ولا يمكنه أن يتردد في إجراء مقابلة معهم وإيصال رسالة للشعب الفلسطيني عبر محطته الرسمية، مفادها بأن قلبه معلق بفلسطين ولا يمكن ألا يقف بجانبها، من خلال صوته وتعليقه على المباريات.
وحرص الشوالي على ارتداء الوشاح الفلسطيني خلال وصفه لأحداث المباراة، في مشهد يؤكد مدى تعاطفه الكبير مع القضية والأحداث الجارية في قطاع غزة وغيرها من مدن الضفة الغربية في الفترة الحالية.
وقال الشوالي في مقدمته التاريخية بالمباراة التي نالت إعجاب الجماهير العربية، وتم تداولها بقوة عبر منصات التواصل الإجتماعي:“الحكاية ليست مشاركة في كأس آسيا، والقصة ليست فوزا بمباراة أو هدف يسجل، فلسطين في البطولة هي عنوان وجزء من المقاومة، المقاومة على الميدان لا بد أن تدعم، من خلال فكر، من خلال رواية وقصة، من خلال كتاب وريشة رسام، المقاومة الفلسطينية هي أغنية ودبكة، هي مايكروفون الدحدوح، وعدسة سينما وخشبة مسرح، المقاومة في فلسطين، هي هدف يسجل، وسلة ثلاثية، وصد على شبكة، فلسطين قضية لن تموت، وشعلة فينا لن تنطفئ، وإحساس بداخلنا لن تمحوه الأيام”.
وتفاعل الشوالي مع هدف فلسطين الوحيد في المواجهة بالشباك الإيرانية، والذي جاء عبر المهاجم تامر صيام بقوله:“فيفا فلسطين، الآن بالنسبة لي انتهت المباراة، حتى الأشقاء من إيران صفقوا لهذا الهدف”.
ولم تكن هذه الحالة الأولى التي يطلق فيها الشوالي حنجرته المميزة في سبيل دعم فلسطين، بل على مدار سنوات طويلة ماضية، كانت كلماته هي الأبرز في دعم النضال الفلسطيني، ومن أبرزها في الثامن من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عندما تغنى بالنصر الفلسطيني الذي تحقق في اليوم السابق، خلال مباراة آرسنال ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.
القضية الفلسطينية كانت حاضرة في المباراة ليست من جانب المشجعين العرب وأنصار المنتخب الفلسطيني فقط، بل جاءت أيضا من طرف الفريق المنافس، إذ حرص عدد كبير من الجماهير الإيرانية على رفع العلم الفلسطيني والهتاف لغزة والمقاومة، في مشهد سيبقى عالقا في الأذهان لكل من تابع المباراة في الملعب.
وأعلن الاتحاد الآسيوي عن الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق المواجهة، حدادا على أرواح الشهداء الذين راحوا ضحية العدوان الغاشم في الأشهر الماضية.
ويحرص جميع أنصار المنتخبات المشاركة، العربية منها وغير العربية أيضا، على التجول في شوارع الدوحة، وهم يرتدون الأعلام الفلسطينية أو الكوفية، تعبيرا منهم عن تضامنهم مع القضية العظمى عبر التاريخ.

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