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ريال مدريد يحتفل برباعيته أمام برشلونة في ليلة تألق فيني

1/15/2024 2:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - أوضح كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أنه لم يتوقع تسجيل الأهداف بسرعة، خلال الانتصار بنتيجة (4-1) في مواجهة برشلونة، بنهائي كأس السوبر الإسباني أول من أمس، على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية.
وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "لم أتوقع أن نسجل الأهداف بهذه السرعة، واستفدنا جيدًا من الضغط العالي مع قوة فينيسيوس في الهجمات المرتدة، وكانت مباراة صعبة".
وأضاف: "النتيجة كبيرة بالنسبة لطريقة لعب برشلونة، وكانوا يحاولون العودة في النتيجة بعد تسجيلنا الهدف الثالث، لكن الهدف الرابع أنهى الأمور تماما، اعتمدنا على الهجمات المرتدة كثيرا بعدما تقدمنا بهدفين".
وعن كواليس حديثه مع الحكم، أوضح: "لم أخبره بأي شيء، فقط قلت له إن المباراة أصبحت متوترة وهذا كل شيء".
وحول أداء فينيسيوس، أوضح: "لقد لعب بشكل جيد للغاية، وكان بحاجة إلى مباراتين أو ثلاثة ليعود لأفضل مستوياته".
وأتم: "هذا اللقب يعني أننا نقوم بعمل جيد، حتى بعد فترة الإجازة، والآن حان الوقت لمواصلة العمل والتطلع إلى الأمام".
وسجل لريال مدريد فينيسيوس (هاتريك) في الدقائق 7، 10، و39، ورودريجو في الدقيقة 64، بينما أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 33.
ويعد هذا اللقب هو رقم 13 لريال مدريد في البطولة، وبفارق لقب وحيد عن برشلونة الأكثر تتويجا باللقب.
وواصل أنشيلوتي كتابة التاريخ مع الفريق الملكي، بعد أن تخطى رقم الفرنسي زين الدين زيدان في عدد الألقاب مع الفريق.
وقبل المشاركة في بطولة السوبر الإسباني، كان زيدان، الذي جلس على مقعد المدير الفني للميرينجي في مناسبتين (2016-18 و2019-2021)، يتفوق على أنشيلوتي في رقمين، الأكثر خوضا للمباريات، وكذلك الأكثر في عدد التتويجات.
وعادل أنشيلوتي الرقم الأول في مباراة نصف النهائي الأربعاء الماضي أمام الجار أتلتيكو مدريد في الدربي، فاز بها ريال (5-3) بعد التمديد لشوطين إضافيين، بـ263 مباراة لكليهما، قبل أن ينجح في كسر هذا الرقم في مباراة النهائي اليوم أمام البرسا.
وواصل صاحب الـ64 عاما هوايته في تحطيم الأرقام بالانفراد بالمركز الثاني في قائمة الأكثر تتويجا في تاريخ النادي الملكي رافعا لقبه الـ11، والثاني في كأس السوبر الإسباني بعد الاول في الموسم 2021-2022، مقابل 10 ألقاب لـ"زيزو".
يذكر أن المدرب الراحل ميجيل مونيوز يتربع على صدارة الأكثر خوضا للمباريات بين مدربي ريال (342 مباراة)، وكذلك الأكثر تتويجا بالبطولات (14 لقبا).
وقد تكون الفرصة مواتية لـ"كارليتو" لاقتناص صدارة أكثر مدربي الريال تتويجا بالألقاب من مونيوز، حال نجح في تحقيق البطولات المتاحة للريال هذا الموسم (الليجا وكأس الملك ودوري الأبطال، والسوبر الأوروبي حال نجاحه في الفوز بـ"التشامبيونز ليج".
ودعا الأوروجوياني فيدي فالفيردي، لاعب وسط ريال مدريد، إلى الاستمتاع باللقب الذي حققه فريقه أول من أمس.
وقال اللاعب في تصريحات لـ"موفيستار+": "علينا أن نستمتع به. إنني أؤيد الاستمتاع بكل لحظة، ومعرفة كيفية تقدير هذه الألقاب. لقد فزنا بكأس السوبر في مواجهة أفضل المنافسين في إسبانيا".
وأضاف فالفيردي: "الآن، نأمل أن يستمر هذا النهج فيما هو قادم، هناك العديد من المسابقات ولدينا مباراة مهمة للغاية أمام أتلتيكو يوم الخميس. بالفعل سنتحدث عن أتلتيكو عندما ندخل غرفة تبديل الملابس".
من ناحية ثانية، حقق ناتشو فرنانديز أول لقب له كقائد لريال مدريد، كما وصل للقب رقم 24 بقميص ريال، ويحتاج لبطولة أخرى كي يعادل إنجاز الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي مارسيلو فييرا.
وقال ناتشو: "أشعر بقشعريرة. كان أسبوعا عصيبا خضنا خلاله مباراتين قويتين. حققت حلم رفع أول كأس بصفتي قائد، إنه شعور رائع"، أثناء تصريحات أدلى بها لشبكة "موفيستار+".
وكان ناتشو قد انضم إلى صفوف ريال في 2001 كلاعب ناشئ وعمره 11 عاما، وتدرج في فرق الناشئين بالقلعة البيضاء حتى الموسم 2012-2013 عندما التحق بالفريق الأول واستمر فيه حتى الوقت الحالي وقد جدد عقده الصيف الماضي لموسم إضافي.
وينتهي عقد اللاعب- الذي سيتم 34 عاما في 18 كانون الثاني (الحالي)- أواخر حزيران (يونيو) المقبل بعد موسم حافل بإصابات خطيرة في الركبة طالت البرازيلي إيدير ميليتاو والنمساوي ديفيد ألابا، ليصبح ناتشو لاعبا أساسيا في خطط المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
وإجمالا، ساهم ناتشو في تتويج الميرينجي بالدوري الإسباني ثلاث مرات، ودوري الأبطال خمس مرات، والسوبر الإسباني خمس مرات، وكأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الأوروبي أربع مرات، ومونديال الأندية خمس مرات.
وعادل ناتشو رقم زميله الكرواتي لوكا مودريتش من حيث عدد الألقاب التي حققاها مع الفريق الملكي (24 بطولة)، وما يزال بإمكانهما زيادة رصيدهما حيث تتبقى هذا الموسم 3 بطولات بعد.
ويظهر ريال مدريد في وصافة الليجا الإسبانية بفارق نقطة وحيدة عن جيرونا المتصدر وله مباراة مؤجلة قد تساهم في استرداد الصدارة، كما يخوض الفريق المدريدي مواجهة قوية مع لايبزج في ثمن نهائي دوري الأبطال، وقبلها سيصطدم بجاره اللدود أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي كأس الملك.
إلى ذلك، رفع ريال مدريد في الرياض كأسه الـ13 في السوبر الإسباني، بفضل قوة هجومية هائلة تظهر إمكانات مدربه أنشيلوتي لا سيما في ظل عدم وجود رأس حربة صريح، بينما أثبت فينيسيوس جونيور في ثالث مباراة بعد عودته من الإصابة أنه تعافى تماما واسترد مستواه المعهود.
وسار كل شيء على ما يرام فيما يخص الهجوم، إلا أن حراسة المرمى بدت أنها بحاجة لاسم كبير في ضوء المداورة بين الإسباني كيبا أريزابالاجا والأوكراني أندريه لونين في نصف نهائي ونهائي البطولة، وصعوبة معرفة أيهما سيقف في مرمى الريال قبيل مواجهة أتلتيكو مدريد في كأس الملك ثم أمام ألميريا في الليجا.
تسبب رحيل كريم بنزيما الصيف الماضي في ضرب خطط ريال مدريد. كان الاستثمار الأضخم للريال موجها نحو الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب الوسط الذي انتهى به المطاف يقدم بداية لافتة للأنظار تفوق بها حتى على البرتغالي كريستيانو رونالدو في بداياته مع الميرينجي.
كان بيلينجهام المهاجم غير المتوقع الذي لم يخيب ظن أنشيلوتي، وعوض خفوت نجم رودريجو الذي حاول التسديد على المرمى 30 مرة لم يسجل منها ولو هدف واحد، فضلا عن الإصابة الأولى لفينيسيوس.
كان فينيسيوس هو محور كل شيء أول من أمس. سجل هدفين في 10 دقائق. وبمرور الدقيقة 39 كان قد حقق لقب (هاتريك) بتسجيله الهدفا الثالث له ولفريقه، وأظهر شخصية قوية بينما كان ينبري لركلة الجزاء. حاول البولندي روبرت ليفاندوفسكي ضرب ثقته بنفسه لكنه محاولاته باءت بالفشل، وتفوق على إينياكي بينيا وسجل الهاتريك رقم 12 في تاريخ الكلاسيكو.
ورغم كل ذلك يدرك فيني جيدا أخطاءه ويقول بنضج: "لست قديسا. أراوغ أحيانا عندما لا يجدر بي ذلك. يجب أن أكون نموذجا للصغار".
وضع البرازيلي بصمته أيضا على الهدف الرابع الذي سجله مواطنه رودريجو. ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف وصناعة أربعة أخرى خلال 16 مباراة هذا الموسم. لكن المكسب الأكبر يكمن في الانطباع الذي تركه بعودته إلى قمة مستواه في أهم فترة من الموسم، التي تحسم فيها البطولات.
في الناحية المقابلة، أقر تشافي هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، عقب الخسارة القاسية على يد الغريم التقليدي ريال مدريد، بأن فريق دخل "بأسوأ طريقة ممكنة" مباراة بهذه الأهمية، "وهذا أمر غير مقبول".
وفي تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، قال تشافي: "لا يمكن بدء نهائي باستقبال هدفين في أول 10 دقائق. أشعر بالغضب الشديد وبالإحباط من الخسارة بهذه الطريقة".
وتابع: "يجب أن ننتقد أنفسنا. لم ننجح في غيقاف الهجمات المرتدة السريعة، ولم نرتكب أخطاء تكتيكية، والمنافس استغل هذا الأمر. كما أننا لم نطبق الضغط العالي كما ينبغي. أعتقد أن الفريق خرج تماما من المباراة بعد الهدف الثالث للريال (من ركلة جزاء)".
واعتذر تشافي لجماهير برشلونة عقب المباراة والخسارة بهذه النتيجة، وقال في هذا الصدد: "لم نكن على قدر المباراة، أعتقد أنها اللحظة المناسبة للاعتذار للجماهير، لأن هذه ليست الصورة التي يجب أن يظهر بها البرسا في مباراة نهائية، وخصوصا أمام ريال مدريد".
ورغم الخسارة القاسية والصورة التي ظهر بها الفريق الكاتالوني، إلا أن تشافي أكد أنه ما يزال "يثق في هذا المشروع"، وأنه شعر بالقوة والثقة للاستمرار على رأس القيادة الفنية للبلاوجرانا.
وأتم: "دائما ما كنا ننتفض بعد الخساراة القاسية، وأنا مقتنع بأننا سنعود للمنافسة بأفضل صورة ممكنة. الفريق يحتاج لإعادة ضبط، والمنافسة على الألقاب الثلاثة المتبقية. ما زال بإمكاننا تقديم موسم جيد".
أما قائد فريق برشلونة، سيرجي روبرتو، فأكد أن الهدفين اللذين استقبلهما فريقه في الدقائق العشر الأولى، كانا حاسمين.
وصرح روبرتو عقب اللقاء: "هدفان في عشر دقائق حسما المباراة، لقد ألحقا بنا الضرر كثيرا. ثم حاولنا لتصبح النتيجة 2-1، ولكن بعد ذلك جاءت ركلة الجزاء. في الشوط الثاني حاولنا العودة".
وقال سيرجي روبرتو إن لاعبي برشلونة يشعرون بـ"غضب وحزن" لأن "الهزيمة أمام ريال مدريد تؤلمهم دائما".
واختتم: "يوم الخميس نواجه منافسة جديدة (في دور الـ16 بكأس الملك). يجب أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها والهزائم. هناك مسابقات أخرى على المحك. أنا أثق تماما في الفريق. دعونا نواصل".
في السياق ذاته، أكد ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، ثقة إدارة النادي في عمل المدرب تشافي هرنانديز.
ولدى سؤاله عن مستقبل مدرب الفريق، أكد ديكو أن هذا السؤال "ليس لديه معنى"، وأضاف: "في النهاية نحن خسرنا مباراة، ونهائي. ليس هذا هو الوقت المناسب للتحدث عن ذلك".
وتابع: "المدرب يحظى بثقة الجميع سواء الرئيس أو مجلس الإدارة، هذه خسارة قاسية ينبغي تحليلها والتفكير في أسبابها ومناقشة ذلك، لكن الخسارة لا تغير شيئا في النهاية".,
وهنأ ديكو فريق ريال مدريد، مشيرا إلى أنه قدم "مباراة رائعة"، كما أن فريقه لم يستطع التصدى لنقاط قوة المنافس مثل فينيسيوس ورودريجو، وقال: "مع وصول النتيجة لـ1-2 كان هناك شعور بأننا يمكننا التحسن ومواصلة الكفاح، لكن مع دخول الهدف الثالث 1-3 فقد أضرنا كثيرا" واصفا الهزيمة بأنها "قاسية". -(وكالات)

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