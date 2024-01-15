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النشميات ينتظر الشهر المقبل هوية منافسيه في غرب آسيا

1/15/2024 2:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – يترقب المنتخب النسوي لكرة القدم، يوم الخامس من شهر شباط (فبراير) المقبل، لمعرفة هوية منافسيه من خلال القرعة، في بطولة غرب آسيا الثامنة، والتي تقام خلال الفترة من 18 حتى 28 شباط (فبراير) المقبل في السعودية، إذ يتطلع المنتخب للاحتفاظ بلقب البطولة وتحقيق إنجاز جديد، وسط منافسة شديدة نظرا للتطور الذي أصاب المنتخبات المشاركة من الناحية الفنية.
ونال منتخب السيدات لقب بطولة غرب آسيا العام الماضي للمرة الثالثة على التوالي، بعد الفوز في جميع مبارياته على المنتخبات المشاركة وهي: سورية، لبنان وفلسطين، ليفوز باللقب للمرة الخامسة في تاريخه من أصل 7 نسخ لم يغب المنتخب عن أي منها.
وأضاف المنتخب الوطني اللقب الخامس لخزائنه لهذه الفئة، بعد أن توج ببطولة النسخة السادسة في البحرين العام 2019، والخامسة في الأردن للعام 2014، والثانية في الأردن العام 2007، والنسخة الأولى في الأردن أيضا خلال العام 2005، فيما توج المنتخب الإماراتي بنسختي العامين 2010 و2011 اللتين أقيمتا على أرضه.
وتشارك في منافسات البطولة إضافة إلى المنتخب الوطني، منتخبات السعودية، سورية، العراق، فلسطين، غوام، ولبنان. وسيتم تقسيم المنتخبات الى مجموعتين، يترأس الأولى المنتخب السعودي المضيف والمجموعة الثانية المنتخب النسوي بطل النسخة الماضية، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور نصف النهائي.
ورفع اتحاد غرب آسيا الذي يرأسه سمو الأمير علي بن الحسين، من وتيرة تحضيراته الفنية والإدارية بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، وتعمل اللجان المشتركة بين الاتحادين على إنجاز الترتيبات كافة، لاستضافة الحدث بأفضل صورة.
ويحرص أمين عام اتحاد غرب آسيا خليل السالم، على متابعة التحضيرات والاستعدادات مع الجانب السعودي الذي يرنو من إقامة نسخة مميزة، في ظل الاهتمام الواسع والكبير بتطوير الكرة النسوية السعودية، التي شهدت تقدما واضحا على مستوى الأندية والمنتخبات واستقطاب اللاعبات المحترفات من الخارج.
ويواصل المنتخب النسوي تدريباته الفنية والبدنية، بقيادة المدرب ماهر أبو هنطش، بمشاركة 23 لاعبة من القائمة الأولية التي أعلن عنها الجهاز الفني سابقاً، وسط معنويات مرتفعة وإصرار على إعادة الثقة للكرة النسوية في ظل الإخفاقات والنتائج السلبية في الفترة الأخيرة، خصوصا أن أبو هنطش الذي عاد لقيادة المنتخب بعد إقالة المدير الفني البرتغالي ديفيد ناشيمينتو، يعد واحدا من أفضل المدربين مع المنتخبات النسوية على الصعيد المحلي.
وتقام الحصص التدريبية بغياب اللاعبات المحترفات بالخارج وهن: ملك شنك (الاتحاد السعودي)، روند كساب وآية المجالي (الأهلي السعودي)، لانا فراس ومي سويلم (الشباب السعودي)، ميساء جبارة (النصر السعودي)، بانة البيطار (جدة السعودي)، هيا خليل (التقدم السعودي)، زينة حازم (هيلز يونايتد الأسترالي)، وسارة أبو صباح (يونيون برلين الألماني).
وينتظر أن تكتمل صفوف المنتخب في منتصف الشهر المقبل، علما بأن قائمة الفريق تضم 32 لاعبة هن: شيرين الشلبي، جود الشنطي، ملك شنك، روند كساب، سرين عبيدات، آية المجالي، رند أبو حسين، هيا خليل، علياء حسن، العنود إيهاب، ليان العجارمة، لانا فراس، نور زوقش، سلوى خليل، ريتال الشوبكي، نور المشايخ، ياسمين الأجرب، إيناس الجماعين، رزان الزاغة، زينة حازم، صوفيا حداد، مي سويلم، لين البطوش، لينا الصاحب، روزبهان فريج، تقى ايهاب، أنفال الصوفي، تالا البرغوثي، جنى العيساوي، بانة البيطار، سارة أبو صباح، وميساء جبارة.
ويحظى المنتخب بدعم كبير من اتحاد الكرة، الذي يبحث عن تأمين مباريات ودية تحضيرية قبل الدخول في منافسات البطولة، خصوصا أن المنتخبات المشاركة في المنافسات، بدأت تحضيراتها في وقت مبكر، وخاضت العديد من المباريات الودية ومنها مباراة المنتخبين السعودي والسوري التي جرت قبل أيام بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وانتهت بفوز المنتخب السعودي بثلاثية نظيفة، فيما يواصل المنتخب العراقي تدريباته بقيادة المدير الفني الجديد صالح راضي.

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