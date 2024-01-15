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بين المكتسبات الفنية والأبعاد الإنسانية.. مباراة استعراضية تكسر سبات سلة الرجال

1/15/2024 2:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تشكل المباراة الاستعراضية التي ستخوضها نخبة من لاعبي كرة السلة الأردنية عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة المقبل، في صالة الأرينا بجامعة عمان الأهلية، فرصة للاعبين والجماهير على حد سواء، لكسر فترة "السبات" التي أحدثها قرار تجميد بطولة دوري أندية الدرجة الممتازة للموسم الحالي.
المباراة الأولى التي ستقام ضمن سلسلة مباريات The Ring War، ستمنح العديد من الجماهير فرصة مشاهدة نجومهم المفضلين والتفاعل معهم، كما ستمنح اللاعبين فرصة الاحتكاك والتنافس التي انخفضت إلى مستويات متدنية نتيجة "الإيقاف القسري" لمسابقة الرجال، ما يفتح الباب أمام ارتفاع سقف الرهان حول المكتسبات المتحققة للاعبين والجماهير معا.
ويقول أسامة حباشنة مؤسس سلسلة The Ring War في حديثه الخاص لـ"الغد": "نريد تحويل كرة السلة إلى نشاط ترفيهي عائلي يفوق الاستمتاع بالجانب الفني فقط، نراهن على نجاح الجولة الأولى من السلسلة، والتي أحببنا أن تكون محلية"، لافتا إلى أن الجولة الثانية ستقام في أمسية رمضانية محلية أيضا.
ويتابع: "سيكون هناك نحو 7 جولات تقام على مدار العام كاملا، وبدءا من الجولة الثالثة سيكون هناك استدعاء لفرق لبنانية وكويتية وسعودية من الخارج بنظام التجمع، كما سنحرص في الجولات المقبلة على تحطيم الأرقام القياسية المسجلة في موسوعة جينيس على مستوى لعبة كرة السلة"، مشددا على أن الجولات المقبلة، ستشهد مشاركة الفئات العمرية المختلفة وللجنسين.
وسيتنافس فريقان على الظفر بدرع الجولة الأولى من السلسلة الاستعراضية، حيث سيتولى المدرب عبدالله أبو قورة تدريب فريق يضم كلا من اللاعبين: أحمد حمارشة وفادي قرمش وفادي عواد وغيث الفرج ونادر أحمد ويزن الطويل وأحمد حسونة وخالد أبو عبود وباسل أبو عبود وعاكف الشياب، فيما يشرف المدرب محمد حمدان على تدريب فريق يضم اللاعبين: محمد حسونة ومحمود الهزايمة وأدهم الدجاني وموسى مطلق وعلاء الحسيني وهاني الفرج وأحمد حموري وروحي الكيلاني وأحمد خزعله.
ويقول المدرب الوطني عبدالله أبو قورة: "نأمل بأن تشكل المباراة نقطة عودة الجماهير إلى المدرجات، نشعر كمدربين بالاشتياق إلى اللعبة والجماهير والتفاعل مع منظومة اللعبة، ستساهم المباراة بإعادة اللاعبين بصورة جزئية إلى أجواء المنافسات"، مؤكدا أن الهدف الأسمى يتمثل بتقديم الدعم - حتى وإن كان بسيطا - للأهل في قطاع غزة.
ويرى لاعب المنتخب الوطني السابق محمد حسونة، أن فكرة إقامة هذه المباراة خارجة عن نطاق المألوف وستساهم في إنعاش اللاعبين وجماهير كرة السلة الأردنية، مؤكدا لـ"الغد": "المشروع رياضي وبأهداف إنسانية، خصوصا وأن جزءا كبيرا من ريع الحضور الجماهيري سيوجه لدعم صمود الأهل في قطاع غزة، كما أنها ستساهم في استعادة اللاعبين لجزء من حساسية خوض المباريات"، مشددا أيضا على أنها تمثل فرصة كبيرة للجماهير من أجل إنهاء فترة الكسل والركود السلوي على صعيد مسابقات الرجال.
ويشير المدرب الوطني محمد حمدان، إلى أن الجمهور سيستقبل المباراة الاستعراضية بتفاصيلها ومفاجآتها المثيرة بحرارة واشتياق كبيرين، بقوله: "لن تصنع مباراة واحدة فارقا فنيا كبيرا للاعبين، لكنها ستمنحهم فرصة اللعب وقتل روتين التدريبات والتفاعل مع الجماهير عن قرب، كما سيكون مهما حضور اللاعبين الناشئين للاستفادة من التجربة، التي سيكونون جزءا منها في المستقبل"، لافتا إلى أن الجماهير متعطشة اليوم وتبحث عن متنفس ترفيهي رياضي يلبي احتياجتها في أجواء صحية ودافئة.
من جانبه، يقول لاعب المنتخب الوطني أحمد حمارشة حول المكتسبات المتحققة للاعبين من خوض المباراة الاستعراضية: "نحن اللاعبون نحب المنافسة بغض النظر عن الأهداف المعلنة من إقامة السلسلة، أجواء المباراة ستكون ودية بطابع تنافسي، ومن الرائع أن نكون جزءا من هذا المشروع الرياضي، الذي يستهدف دعم المتضررين في قطاع غزة".
وكانت الجهة المنظمة للمباراة الإستعراضية، أعلنت عن تخصيص جزء من ريع تذاكر الحضور الجماهيري، لشراء أجهزة طبية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وإرسالها دعما للأشقاء في قطاع غزة، إلى جانب إقامة العديد من الفقرات والعروض الترفيهية التفاعلية الشيقة مع الجماهير، كما سيحضر النجمان السابقان للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، سام دغلس وزيد عباس ضيفا شرف.
وتختلف الاجتهادات حول فترة "البيات الشتوي" السلوي ومسبباته، فالبعض يؤكد الحاجة لمنح الأندية فترة لا بأس بها من أجل إعادة ترتيب أوراقها وقراءة واقعها بمنطقية، فيما يرى آخرون أن هذا النوع من المباريات يساهم في تحفيز اللاعبين وإعادة اللعبة إلى واجهة الأحداث المحلية.

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