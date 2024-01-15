Monday, 15 January 2024 10:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


4 مواجهات في ختام ذهاب المرحلة الأولى لـسلة الناشئات اليوم

1/15/2024 2:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – تختتم اليوم منافسات المرحلة الأولى من ذهاب دوري الناشئات تحت 14 سنة لكرة السلة، حيث تحتضن صالة الفحيص مواجهة فريقي نجوم الأردن والإنجليزية عند الساعة 6 مساء.
ويلتقي فريقا الأهلي والأقصى عند الساعة 6 مساء في صالة الأمير حمزة، ثم يتواجه الفحيص ونجوم الأرثوذكسي عند الساعة 8 مساء في المكان ذاته، فيما يستقبل الأرثوذكسي نظيره جرش عند الساعة 6 مساء.
ويتصدر الفحيص جدول ترتيب فرق مجموعته الأولى برصيد 4 نقاط، يليه نجوم الأرثوذكسي والأهلي في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد ثلاث نقاط لكل فريق، ويأتي فريق الأقصى رابعا برصيد نقطتين. ولا يختلف مشهد الترتيب كثيرا في المجموعة الثانية، التي يتصدرها الأرثوذكسي برصيد 4 نقاط، يليه فريقا الإنجليزية ونجوم الأردن في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد ثلاث نقاط، فيما يتذيل فريق جرش ترتيب فرق المجموعة برصيد نقطتين.
وتنطلق مرحلة الإياب يوم السبت 20 كانون الثاني (يناير) الحالي، حيث تشهد صالة الأمير حمزة مواجهات، الأهلي مع الفحيص عند الساعة 4 مساء، ونجوم الأردن مع الأرثوذكسي عند الساعة 5:30 مساء، وجرش مع الإنجليزية عند الساعة 7 مساء، فيما يلتقي نجوم الأرثوذكسي مع الأقصى عند الساعة 6 مساء بصالة الأرثوذكسي.
وطبقا لتعليمات البطولة، تقام المرحلة الأولى وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)، على أن يتأهل أول وثاني المجموعتين إلى المرحلة الثانية، ويشكلان مجموعة جديدة تضم أربعة فرق، تلعب فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلتين أيضا، لترتيب مراكز الفرق.
ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث في المرحلة الثالثة "الدور نصف النهائي"، والذي يقام بسلسلة تتألف من ثلاث مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين، ليتأهل الفائزان إلى الدور النهائي للمنافسة على اللقب، في سلسلة طويلة من خمس مباريات مفترضة، يحسمها من يسبق منافسه في تحقيق 3 انتصارات، فيما يتنافس الخاسران على المركز الثالث بسلسلة قصيرة من 3 مباريات.

MENAFN15012024000072011014ID1107723328

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث