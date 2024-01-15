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مسابقات الكرة تضع تصورات حول المباريات المؤجلة في الدوري والكأس

1/15/2024 2:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – تعكف دائرة المسابقات باتحاد الكرة على وضع التصورات الأولية، لمواعيد المباريات المؤجلة من منافسات مرحلة الذهاب، وبرنامج مباريات مرحلة الإياب، والمباريات المؤجلة من منافسات بطولة كأس الأردن ومباراتي نصف النهائي فيها.
وقررت اللجنة التنفيذية في وقت سابق، ترحيل المباريات المؤجلة بعد انتهاء مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر والتي تحتتم منافساتها يوم العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبل، بثلاثة أيام على الأقل. وتدرس الدائرة التي يرأسها "الخبير" عوض شعيبات، الخيارات المتاحة، من حيث أيام وتواريخ إقامة جولات الدوري ومنافسات الكأس والملاعب، في ظل ازدحام الأجندة خلال الفترة المقبلة، والتي تشهد مشاركة المنتخب الأولمبي في منافسات بطولة كأس آسيا، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار(مايو) المقبلين، ما يفرض توقفا جديدا لمنافسات الدوري، رغم أن البطولة تقام خارج أيام الفيفا، حيث يحق للأندية التمسك بلاعبيها في هذه الفترة.
وهناك أيضا، مشاركة منتخب "النشامى" في منافسات التصفيات المشتركة، وسيخوض الفريق مواجهتين رسميتين مع المنتخب الباكستاني يومي الحادي والعشرين والسادس والعشرين من الشهر نفسه، فيما تتخوف الأندية من طلب مدرب المنتخب الوطني عموتة أياما إضافية لاستدعاء اللاعبين، بعيدا عن أيام الفيفا كما جرت العادة.
وتدرك دائرة المسابقات أن المنتخب تنتظره مواجهتين من العيار الثقيل أمام منتخب طاجكستان في عمان يوم السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل والمنتخب السعودي يوم الحادي عشر من الشهر ذاته في السعودية، وهذا يحتاج إلى فترة توقف جديدة إذا لم يكن الموسم قد انتهى.
وفرضت فترات التوقف السابقة التي طلبها عموتة، على أندية الحسين والفيصلي والوحدات ومغير السرحان والعقبة، خوض المباريات المؤجلة من دون تعاقدات جديدة وباللاعبين الذين كانوا في صفوف الفريق بالفترة الماضية، بقرار من اتحاد الكرة، ولن يتأثر فريق الرمثا بالقرار لأنه محروم من التعاقدات.
وتحفظت إدارات الأندية باستثناء الحسين، على قرار ترحيل المباريات المؤجلة، بسبب أضراره المالية والمعنوية على الفرق.
وكان اتحاد الكرة ولتحقيق العدالة، قرر فتح باب القيد للفترة الثانية بعد إقامة المباريات المؤجلة في بطولة الدوري، ومنح الأندية فترة مناسبة لتحرير وتسجيل لاعبين جدد خلال فترة التسجيل.
وهناك 6 مباريات مؤجلة منها 4 من مرحلة الذهاب للدوري ومباراتين في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة الكأس، والمباريات هي: الوحدات مع الحسين إربد، والفيصلي مع شباب العقبة (الجولة الخامسة بالدوري)، والفيصلي مع مغير السرحان، والوحدات مع الرمثا (الجولة الثامنة من الدوري)، كما تم تأجيل مباراتي الكأس التي تجمع سحاب مع الفيصلي، ومغير السرحان مع الوحدات، في إطار منافسات دور الستة عشر.

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