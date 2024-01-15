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سائقو السيارات الافتراضية.. من لاعب إلكتروني إلى متسابق حقيقي ‏

1/15/2024 2:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏أيمن وجيه الخطيب ‏ عمان - يخطو التوجه المحلي نحو عالم السباقات الافتراضية، خطوات سريعة تتماشى مع متطلبات العصر.
ويمكن ‏للمشاركين ‏‏في‎ ‎‎البطولات الافتراضية للسيارات، ‎أن يكونوا أشخاصا عاديين، يقارعون أبطال رياضة السيارات في الواقع ‏الحقيقي، حيث يستطيع المتسابق الافتراضي، الظهور بالشكل الذي يريد والذهاب إلى أي ‏مكان، من دون أن يغادر مكانه.‏
‎وجذبت السباقات الافتراضية المزيد من الشباب، وهي الفئة التي واجهت الرياضات الميكانيكية صعوبة كبيرة في استقطابها لفترة طويلة. ويمكن لهذه ‏‏السباقات أن تطور مهارات سائقيها بشكل سريع، وهذا ما حصل مع عدد من المشاركين الأردنيين، حيث جلسوا وراء أجهزة المحاكاة للتنافس على بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الرقمية، حالمين بقيادة ‏‏سيارات حقيقية وإطلاق العنان لأحصنتها في بطولات عالمية‎.‎
وأتاحت السباقات الافتراصية لعدد من المتسابقين في السباقات الحقيقية مثل الدرفت أو الكارتينج أو الجيمخانا ‏‏والرالي فرصة المشاركة فيها، وإظهار مهاراتهم وأبرزهم، مؤيد يوسف وغيث أبو طاعة وعز بسطامي وحمزة الفايز وعبد الله بسطامي ‏‏وغيرهم من المتسابقين المميزين. ‏
وتساهم السباقات الافتراضية في انتقال المشاركين فيها إلى عالم السباق الحقيقي، بسباقات للكارتينج أو الرالي أو الدرفت أو "جي تي"، ‏‏بعد التقيد بالقوانين الدولية للاتحاد الدولي للسيارات.‏
وشدد الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) مرة أخرى قبل أيام،‎ على ضرورة إقامة سباقات السيارات الافتراضية من قبل الدول الأعضاء ‏‏‏المنتسبة إليه، ‏حيث تمت إضافة سباقات للرالي وجي تي والكارتينج وسباقات التعرج وسباقات الكروس ‏‏للطرقات الوعرة‎.
‏وفي العام 2021، احتضن الأردن بطولة كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي البطولة الأولى الرسمية لسباقات السيارات الرقمية في المنطقة. وشارك في الدورة الأولى من هذه البطولة 22 متسابقا يمثلون 11 دولة ‏هي: لبنان، ‏‏الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، السعودية، قبرص، تونس، موريتانيا، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى الأردن. ولمواكبة المشهد المتنامي للرياضات الإلكترونية والسباقات الرقمية على المستويين الإقليمي ‏والعالمي، نظم الأردن العام ‏‏‏الماضي النهائيات بمشاركة محترفين في عالم السباقات الرقمية.‏
ولعل ما أسهم في انتشار سباقات السيارات الرقمية أنها آمنة، وشروط المشاركة فيها سهلة، والأهم أنها متاحة للجميع مهما كانت ‏‏‏أعمارهم، فكل من يهوى سباقات السيارات المليئة بالإثارة والتشويق، أصبح بإمكانه ممارستها عبر الفضاء الرقمي أينما كان ووقتما ‏‏‏شاء وبتكاليف معقولة.‏
‏وإلى جانب ذلك، تعزز هذه الرياضة التواصل بين المتسابقين والمتسابقات من مختلف أنحاء العالم، وتضفي روح التنافس والحماس ‏‏فيما ‏بينهم، بما يؤهلهم ليصبحوا أبطالا عالميين متوجين بالذهب والألقاب المرموقة.‏
وتقام سنويا بطولة الأردن للسباقات الرقمية، وفاز بلقب بطولة العام الماضي غيث أبو طاعة، وجاء في المركز الثاني مالك فحماوي، وحل في المركز الثالث معاذ الشيشاني.‏
ويعد عز بسطامي من المتسابقين المميزين في سباقات العالم الافتراضي وسباقات الكارتينج، وحقق نتائج مميزة في بطولة ‏الأردن ‏‏للكارتنج الأعوام 2007 و2008 و2013، وأحرز المركز الثاني في سباقات اي سبورت – مينا للسباقات الرقمية العام 2021، ‏والخامس في ‏‏البطولة نفسها العام 2020، وحقق المركز الثاني في كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط ‏وشمال أفريقيا"، التي احتضنها ‏‏الأردن العام 2021.‏
وقال بسطامي لـ"الغد": "أصبحت السباقات الافتراضية من الرياضات التي لاقت ترحابا كبيرا، ومن أهم ما ‏يمكن أن ‏‏تقدمه السباقات الرقمية لعشاق عالم السيارات السريعة، فرصة استكشاف مواهبهم والمشاركة الفعلية في حلبات السباقات ‏‏الحقيقية".‏
وأضاف: "باتت سباقات السيارات الرقمية تشهد إقبالا ملحوظا بين الشباب والشابات، وتتيح فرصة كبيرة لإظهار مواهبهم ‏وتعزيز ‏‏خبراتهم على الصعيد الإقليمي، خصوصا مع إقامة الفعاليات والبطولات المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، وتحاكي ‏البطولات عالم ‏‏سباقات السيارات الحقيقي بدقة غير مسبوقة، بفضل الشراكة مع واحدة من أكثر ألعاب محاكاة القيادة تقدما عبر ‏الإنترنت Gran ‎‎Turismo Sport‏، واستخدام أحدث الأجهزة والبرامج المتطورة والمتمثلة بمنصات وأدوات محاكاة السباق".

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