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العسود: مجموعة شباب الحسين في طائرة غرب آسيا متوازنة

1/15/2024 2:31:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- أكد المدير الفني لشباب الحسين وليد العسود، أن قرعة الفريق في بطولة غرب آسيا الثانية التي ستقام في سلطنة عمان من 2 إلى 12 شباط (فبراير) المقبل، جاءت متوازنة.
وحل شباب الحسين بطل ثلاثية الموسم المحلي الماضي، في المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه كلا من الكويت الكويتي وخيبل المهرة اليمني والأهلي البحريني والعربي القطري وصحار العماني، فيما ضمت المجموعة الأولى كلا من الريان القطري، والابتسام السعودي، والقادسية الكويتي، والسيب العماني، وبني ياس الإماراتي.
وأوضح العسود في رده على استفسارات "الغد"، قائلا: "أعطى المستوى الطيب والمباريات الكبيرة التي قدمها شباب الحسين في النسخة الماضية التي جرت في عمان، صورة إيجابية إلى حد كبير عن إمكانات الفريق، ما دفع فريق البلد المنظم صحار العُماني، إلى تجنب مقابلتنا في المباراة الافتتاحية، وهذا يحسب لشباب الحسين والطائرة الأردنية، حيث اجتهد الفريق في النسخة الماضية، وإن حل بالمركز السادس، إلا أنه كان قاب قوسين أو أدنى من دخول المربع الذهبي، لولا خسارته بعد أن تقدم 2-0 على الكويت الكويتي، قبل أن يخسر بنتيجة 2-3، كما أحرج حامل لقب تلك النسخة الريان القطري".
وعن حظوظ الفريق في ظل ما أفرزته قرعة البطولة الإقليمية أول من أمس، قال العسود: نعتبر المجموعتين متساويتين على كفة الميزان الفني للبطولة، وفرضت مشاركة الفريق السعودي المتأخرة، وجود مجموعة بـ5 فرق، فيما تضم مجموعتنا 6 فرق، وبحسب المعلومات التي جمعناها عن المنافسين، لدى شباب الحسين فرصة كبيرة للذهاب بعيدا في المنافسات الإقليمية، وتجاوز ما حققه في النسخة الماضية". وتابع: "يخدمنا نظام البطولة إلى حد كبير، حين تتأهل 4 فرق من كل مجموعة إلى دور الثمانية، ما يجعل طريقنا أسهل لتحقيق الهدف من مشاركتنا، والمنافسة بقوة على المراكز الأولى في البطولة، ولعل الصورة الطيبة لدى الفرق المنافسة عربيا وإقليميا، تحمّلنا مسؤولية كبيرة، وثقتي كبيرة بجميع أفراد الفريق ببذل قصارى جهدهم، لتأكيد تطور الطائرة الأردنية والبحث عن إنجاز خارجي يرضي طموحهم، ويروي عطش أنصار النادي الأوفياء".
وحول استعدادات الفريق للمشاركتين الإقليمية والعربية، رد العسود: "يواصل الفريق استعداداته المكثفة وفق التدريبات اليومية التي تشهدها صالة قصر الرياضة، ونمزج بين الجانبين البدني والفني في الوجبات التدريبية، وتغلف اللاعبين المعنويات العالية، والحماس الكبير ويتطلعون بشغف إلى هاتين المشاركتين، بحثا عن النتائج الإيجابية، مقدّرين دعم ومتابعة واهتمام مجلس الإدارة برئاسة سامي القصاص، والذي لم يدّخر جهدا في توفير كل ما يلزم للفريق الطامح للمنافسة على المراكز الأولى في المسابقتين، وننتظر التحاق المحترفين في 20 و23 الشهر الحالي، قبل أسبوع من سفرنا وهو توقيت مناسب لتأقلمهما مع الفريق قبل السفر إلى عُمان، وسنخوض عددا من المباريات الودية لتزيد من جاهزيتنا للمشاركة الخارجية".
يذكر أن وفد شباب الحسين يترأسه رئيس النادي سامي القصاص، ويرافقه عضو مجلس الإدارة محمد بسام، عضو مجلس الإدارة صالح ذيب مديرا للفريق، محمد أبو غربية إداريا، والمدير الفني وليد العسود، إلى جانب اللاعبين خالد أبو مشرف، أحمد العمري، إياد ماضي، ياسر محمد جاهد، حسن أبو مشرف، محمود عبد العزيز، مهند جروان، محمود النقيب، أيهم خنفر، محمود النقيب، صالح طهراوي، إبراهيم العطلة، والغاني إبراهيم عبد الحميد، والنيجيري عفيز بيلو.

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