سيف السبيعي ينتقد الخائن: هدر للأموال.. والعلاقات العابرة ليست خيانة (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper)فعن الخيانة الزوجية قال: "ما في رجل وفيّ والعلاقات العابرة ليست خيانة حتى عند المرأة."



كما علق على مشهد طليقته سلافة معمار في مسلسل "الخائن" والذي وصف بأنه "جريء" مهاجما المسلسلات المعربة باعتبار أنها "هدرا للأموال" حسب تعبيره.

سيف الدين سبيعي، ممثل ومخرج وكاتب سوري من مواليد عام 1973، نشأ وسط عائلة فنية، درس إدارة الأعمال بجامعة دمشق واتجه بعدها للإهتمام بالفن ليبدأ عام 1993 بمسلسل "بسمات الحزن"، ومن أهم أفلامه "فضاءات رمادية"، و"طعم الليمون"، و"آخر الليل"، ومن مسلسلاته "العراب"، و"تعب المشوار"، و"صراع على الرمال".

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