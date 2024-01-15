سيف السبيعي ينتقد الخائن: هدر للأموال.. والعلاقات العابرة ليست خيانة (فيديو)

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تحدث المخرج والممثل السوري سيف السبيعي خلال استضافته في برنامج كتاب الشهرة عن الحياة الزوجية والخيانة و الاعمال العربية المشتركة والاعمال المعربة.
فعن الخيانة الزوجية قال: "ما في رجل وفيّ والعلاقات العابرة ليست خيانة حتى عند المرأة."
كما علق على مشهد طليقته سلافة معمار في مسلسل "الخائن" والذي وصف بأنه "جريء" مهاجما المسلسلات المعربة باعتبار أنها "هدرا للأموال" حسب تعبيره.
سيف الدين سبيعي، ممثل ومخرج وكاتب سوري من مواليد عام 1973، نشأ وسط عائلة فنية، درس إدارة الأعمال بجامعة دمشق واتجه بعدها للإهتمام بالفن ليبدأ عام 1993 بمسلسل "بسمات الحزن"، ومن أهم أفلامه "فضاءات رمادية"، و"طعم الليمون"، و"آخر الليل"، ومن مسلسلاته "العراب"، و"تعب المشوار"، و"صراع على الرمال".
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