لقاء حواري بالمركز الثقافي الملكي حول دور فن الكاريكاتير في التعبير عن الهموم الوطنية الأربعاء

MENAFN - Alghad Newspaper) ضمن سلسلة الحوارات الفنية التي تقيمها وازرة الثقافة التي يعدها ويقدمها الناقد الأستاذ د. مازن عصفور ، يقام في الساعة الخامسة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل، في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي لقاء حواري مفتوح، بعنوان (دور فن الكاريكاتير في التعبير عن الهموم الوطنية)، حيث يشارك بها كمداخل رئيسي فنان الكاريكاتير المتخصص الأستاذ عمر العبداللات.



وفي تلك الجلسة الحوارية وبعد استعراض من معد ومقدم السلسلة الناقد الأستاذ د عصفور الضوء حول مسألة الفن وتماسه بالهموم الوطنية بصورة عامة ، سيقوم المداخل الرئيسي للجلسة الفنان العبدالات وفي حوار مفتوح مع الجمهور بالتعريف وتسليط الضوء على أهمية فن الكاريكاتير في التعبير عن الهموم الوطنية وبوصف فن الكاريكاتير يعتبر من الوان الفنون التي تقف على الصف الامامي في الاشتباك مع القضايا الاجتماعية والفكرية والاجتماعية التي تهم الوطن وتطلعاته التي يعبر عنها فنان الكاريكاتير الجاد بوصفه مثقفا عضويا بالدرجة الأولى.

وفي الجلسة أيضا سيقوم الفنان العبداللات بعرض نماذج من تجاربه الكاريكاتورية ذات التماس المباشر مع القضايا والهموم المشار اليها.



يذكر ان فنان الكاريكاتير الأردني عمر عدنان العبداللات هو رسام كاريكاتير اردني مستقل يعمل في مجال صناعة المحتوى الإبداعي منذ 2001 وهو عضو في رابطة رسامي الكاريكاتير البريطانيين المحترفين و وحائز على عدة جوائز عربية و دولية منها جائزة الريادة المجتمعية من الامم المتحدة و جائزة محمود كحيل فئة الكاريكاتير السياسي \، وذلك بالإضافة الى قيامه بتأسيس شركة (قلم حر) وكذلك كمتحدث رئيسي في برامج مشاركته الفاعلة في برامج للمعلومات والأفكار القيمة في الأردن البرتغال والأردن . (Tedx).



يشار إلى أن سلسة الحوارات الفنية المفتوحة التي تقيمها وزارة الثقافة والتي يعدها ويقدمها د مازن عصفور، تهدف لرفع الذائقة المحلية للجمهور المحلي وتعريفة بإبداعات الفنانين المحليين والعرب وكذلك تسليط الضوء على هموم الفنان الأردني والعربي وتطلعاته نحو الابداع والفكر والجمال.









