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ماذا تغير في هوليوود بعد فضيحة هارفي واينستين؟

1/15/2024 2:31:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشفت دراسة جديدة استطلعت آراء عاملين في مجال صناعة الترفيه في هوليوود عن تغير ثقافة التعامل مع شكاوى التحرش الجنسي، إلا أن إجراءات المحاسبة لم تتغير كثيرا.


وتشير الدراسة التي أجرتها "لجنة هوليوود" إلى زيادة الوعي بأخلاقيات العمل في السنوات التي تلت سقوط المنتج السينمائي، هارفي واينستي (71 عاما)، وإطلاق حركة #MeToo، لكن محاسبة المتحرشين جنسيا لاتزال بحاجة إلى مزيد من العمل، وفق أسوشيتد برس.


وتأسست لجنة هوليوود، برئاسة أنيتا هيل، عام 2017، للمساعدة في وقف التحرش والتمييز في مكان العمل في صناعة الترفيه. وتضم اللجنة مديرين تنفيذيين في مجال الترفيه وخبراء مستقلين ومستشارين.

وكانت أكثر من 80 امرأة اتهمن واينستين بانتهاكات جنسية، منذ تكشف فضيحته في أكتوبر 2017، وإطلاق حركة "MeToo".


ونفى واينستين ما وجه إليه من اتهامات مؤكدا أن هذه العلاقات حصلت بالتراضي، إلا أن محكمة في نيويورك أمرت في ديسمبر 2022 بسجن المنتج الشهير 23 عاما، بتهم اغتصاب، مما يعني أنه سيقضى بقية حياته على الأرجح خلف القضبان.


وأصدرت اللجنة، الخميس، استطلاعها الثاني المأخوذ من مقابلات مع أكثر من 5200 من العاملين في صناعة الترفيه بشأن كيفية تغير السلوك في هوليوود.


وفي الدراسة، التي أجريت خلال عامي 2022 و2023، في أعقاب مسح مماثل تم إجراؤه في 2019-2020، تم الكشف عن أن 82 في المئة من العاملين باتوا على دراية بالسلوكيات غير المقبولة في مكان العمل، بزيادة قدرها 6 في المئة مقارنة بعام 2020.


وقال حوالي 74 في المئة من العمال إنهم يدركون كيفية مشاركة مخاوفهم بشأن السلوك في مكان العمل، بزيادة 6 في المئة عن عام 2020.


ومع ذلك، يعتقد 31 في المئة فقط من العاملين في مجال الترفيه أنه من المحتمل أن تتم محاسبة المتحرشين من أصحاب النفوذ، أما بين النساء، فتبلغ هذه النسبة 27 في المئة فقط، وقد ظلت دون تغيير إلى حد كبير في السنوات الأخيرة.


وقال حوالي 41 في المئة (كانت هذه النسبة 33 في المئة في عام 2020) من العاملين الذين تعرضوا أو شهدوا إساءات جنسية إنهم اختاروا عدم الإبلاغ عنها لأنهم لا يعتقدون أنه سيتم فعل أي شيء.

ومع ذلك، فقد تبين أنه من بين أولئك الذين أبلغوا عن مخاوفهم، قال 66 في المئة إنهم سيشجعون الآخرين على فعل الشيء ذاته، بزيادة 62 في المئة عن عام 2020.


وقالت هيل في مقابلة: "هناك وعي متزايد بالسلوكيات المقبولة والسلوكيات غير المقبولة، وما هي الأنظمة اللازمة لمواجهة تلك المشكلات. الآن، يفهم الناس أن هذه مشكلة نظامية".


وتعتقد هيل، التي كافحت التحرش الجنسي في مكان العمل منذ اتهاماتها عام 1991، لمرشح المحكمة العليا آنذاك، كلارنس توماس، أن زيادة الوعي يؤدي إلى أنظمة أقوى ومزيد من الثقة فيها. وتقول: "من الناحية الثقافية، هناك حركة".


وتضيف: "ربما استمرت هذه المشكلة منذ ظهور صناعة الترفيه. إنه ليس شيئا سوف يتغير بين عشية وضحاها. لكن ذلك سيحدث بطرق كبيرة وصغيرة إذا واصلنا الضغط من أجل التغيير".، نقلا عن الحرة.

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