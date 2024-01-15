تسريبات بشأن هواتف غالاكسي المنتظرة



وقال موقع "فوربس "، إن هاتف سامسونغ الرئيسي "غالاكسي إس 24 ألترا" الذي ستكشف عنه الشركة، "سيشكل ثورة هائلة في الهواتف الذكية".



وبرر الموقع الأميركي ذلك لأسباب تتعلق بتعزيز استخدام هاتف "غالاكسي إس 24 ألترا" للذكاء الاصطناعي في العديد من الميزات، بالإضافة إلى تقديم موعد طرح الجهاز بهدف جذب أكبر قدر ممكن من اهتمام وسائل الإعلام.



وبالإضافة إلى "غالاكسي إس 24 ألترا"، فإنه يتوقع أيضا طرح جهازين آخرين هما "غالاكسي إس 24" وغالاكسي إس24 بلس".



ويمنح الإطلاق المبكر لسلسلة أجهزة "غالاكسي إس 24" من خلال فعالية أطلقت عليها الشركة اسم "سامسونغ إنباكد" (Samsung Unpacked)، الشركة شهرا إضافيا من المبيعات التي يمكن احتسابها خلال النصف الأول من العام.



وبحسب التسريبات، فإن سامسونغ ستعزز قدرات كاميرا هاتفها بتقنية الذكاء الاصطناعي.



وسيتم تعزيز التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو بواسطة الذكاء الاصطناعي، في حين ستعتمد أدوات التعديل الجديدة على التقنية ذاتها للمساعدة في تحرير الصور والفيديوهات.



كذلك، ذكر الموقع أن المساعد الافتراضي الصوتي "بيكسبي" من سامسونغ، سيكتسب ميزات الذكاء الاصطناعي بشكل بارز لتفاعلات أكثر سلاسة وطبيعية مع المستخدمين.



ومن غير المرجح أن يتضمن حدث "سامسونغ إنباكد" الأول من سامسونغ لعام 2024، الكشف عن أي أجهزة أخرى خلاف الهواتف، نقلا عن الحرة.