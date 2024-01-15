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سيف سبيعي: أحب سلافة معمار للآن.. ومشاهدها في الخائن ليست جريئة

1/15/2024 2:31:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) علق المخرج السوري سيف الدين سبيعي على المشهد الجريء الذي جمع زوجته السابقة الفنانة السورية سلافة معمار والفنان قيس الشيخ في مسلسل "الخائن".


وخلال لقائه مع الإعلامي علي ياسين في برنامج "كتاب الشهرة" الذي يعرض عبر قناة "الجديد"، قال سيف الدين سبيعي إنه لا يعتبر أن هذا المشهد جريء وأنه يدعم الفنانة سلافة معمار لأنها فنانة من الطراز الرفيع قائلا "المشهد مش جريء ودائما أدعم سلافة لأنها فنانة قوية لكن تجربة مسلسل "الخائن ككل ما عجبتني لإني بحس إنها مصاري كتير عالفاضي لو اتوجهت المصاري لمسلسلات تانية عربية متنوعة كان أفضل بدل النسخات التركية المعربة من المسلسلات".

سلافة معمار
وتحدث سيف الدين سبيعي عن علاقته بسلافة معمار وانفصاله عنها وعلاقته بابنته وقال "كل مشاكلنا قبل الطلاق كان إلها حل وبتنحل في يوم، ولا مرة راحت عند بيت أهلها، لكن سبب الطلاق مجموعة مشاكل تراكمت لمدة 10 سنين وقررنا ننهيها بطريقة جيدة لنضل أصدقاء لحد الآن، وبحب سلافة لحد الآن وبنبسط بشغلها ومابدي أخسرها كأصدقاء لكن بنتي هي اللي بتدفع ثمن الانفصال".

يذكر أن سيف الدين سبيعي، ممثل ومخرج وكاتب سوري من مواليد عام 1973، نشأ وسط عائلة فنية، درس إدارة الأعمال بجامعة دمشق واتجه بعدها للإهتمام بالفن ليبدأ عام 1993 بمسلسل "بسمات الحزن"، ومن أهم أفلامه "فضاءات رمادية"، و"طعم الليمون"، و"أخر الليل"، ومن مسلسلاته "العراب"، و"تعب المشوار"، و"صراع على الرمال".

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