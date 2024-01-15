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الشباب في كل العالم معرضون للإصابة بالسرطان.. دراسة

1/15/2024 2:31:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يشير الأطباء إلى ازدياد حالات تشخيص إصابة الشباب بمختلف أنواع السرطان في جميع أنحاء العالم وبصورة خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية وأستراليا.

ووفقا لصحيفة The Wall Street Journal ارتفع عدد الاشخاص الذين أعمارهم دون الخمسين من العمر المصابين بالسرطان خلال العشرين عاما الماضية بنسبة 12.8 بالمئة.


وتقول مونيك غاري رئيسة قسم الأورام في مستشفى Grand View Health بولاية بنسلفانيا: "تفند الأرقام المذكورة في الدراسة الاعتقاد السائد أن السرطان مرض كبار السن".


ووفقا للدكتورة أندريا تشيرتشيك، من مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان في نيويورك، قد تكون هذه الإحصائيات ناجمة عن التدهور البيئي، أو تغير في عادات الأكل، أو بعض الظواهر الأخرى التي لم تحدد بعد إلى هذا اليوم.

ويطرح الباحثون العديد من الفرضيات المتعلقة بالسرطا الذي أصبح يصيب الشباب أيضا، بدءا من نمط الحياة المستقر وإلى وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في الهواء.


وقد تأكدت بالفعل العلاقة بين السرطان وعادات الأكل.

فقد أثبت العلماء أن الأشخاص الذين يفرطون في مرحلة المراهقة في تناول الحلويات والمشروبات المحلاة، هم أكثر عرضة للإصابة لاحقا بالسرطان.

كما ثبت وجود علاقة بين السرطان والوزن الزائد.

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