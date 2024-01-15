حقائق يجب معرفتها عن المغذيات الدقيقة

MENAFN - Alghad Newspaper)وتضع نشرة المعهد بين يدي القارئ بتفصيل علمي شرحا وافيا لعدد من هذه المغذيات التي لا يتم إنتاجها في الجسم ويجب استخلاصها من النظام الغذائي، باستثناء فيتامين د.على الرغم من أن الناس يحتاجون فقط إلى كميات صغيرة من المغذيات الدقيقة، إلا أن استهلاك الكمية الموصى بها أمر مهم. يمكن أن يكون لنقص المغذيات الدقيقة عواقب وخيمة. يعاني ما لا يقل عن نصف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات في جميع أنحاء العالم من نقص الفيتامينات والمعادن. توصي منظمة الصحة العالمية بأنواع متعددة من التدخلات لمعالجة نقص التغذيةأدناه مغذيات دقيقة أساسية (الحديد، فيتامين أ، فيتامين د، حمض الفوليك، الزنك):الحديد:الأطفال والنساء الحوامل معرضون بشكل خاص لمشاكل نقص الحديد. نقص الحديد هو السبب الرئيسي لفقر الدم الذي يعرف بانخفاض تركيز الهيموجلوبين. ويؤثر فقر الدم على 40 % من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات و30 % من النساء الحوامل على مستوى العالم. يزيد فقر الدم أثناء الحمل من خطر وفاة الأم وانخفاض الوزن عند الولادة للرضيع. في جميع أنحاء العالم، يتراوح إجمالي وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة بين 2.5 مليون و3.4 مليون كل عام.



كما أن الأطفال الذين يتغذون على حليب الثدي فقط، أو الحليب الصناعي فقط، أو مزيج من حليب الثدي والحليب الصناعي لديهم احتياجات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالحديد.



فيتامين أ:

يدعم صحة البصر ووظائف الجهاز المناعي. يواجه الأطفال الذين يعانون من نقص فيتامين أ خطرًا متزايدًا للإصابة بالعمى والوفاة بسبب أمراض مثل الحصبة والإسهال. وعلى الصعيد العالمي، يؤثر نقص فيتامين (أ) على ما يقدر بنحو 190 مليون طفل في سن ما قبل المدرسة. يعد توفير مكملات فيتامين أ للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و59 شهرًا فعالًا للغاية في الحد من الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب حيث يشكل نقص فيتامين أ مصدر قلق للصحة العامة.



فيتامين د:

- يعمل فيتامين د على بناء عظام قوية من خلال مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم. وهذا يساعد على حماية كبار السن من هشاشة العظام.



- يسبب نقص فيتامين د أمراض العظام، بما في ذلك الكساح عند الأطفال ولين العظام عند البالغين.



- يساعد فيتامين د جهاز المناعة على مقاومة البكتيريا والفيروسات.



- فيتامين د مهم لوظائف العضلات والأعصاب.



تصنع الأجسام فيتامين د من ضوء الشمس، ولكن هذا يختلف باختلاف الموقع الجغرافي، ولون البشرة، وتلوث الهواء، وعوامل أخرى. كما يجب تحديد التعرض لأشعة الشمس لتجنب خطر الإصابة بسرطان الجلد. كما يحتاج جميع الأطفال إلى فيتامين د بعد فترة قصيرة من الولادة.



حمض الفوليك:

يحتاج الجميع إلى حمض الفوليك (فيتامين ب 9) لتكوين خلايا جديدة كل يوم.

يعد حمض الفوليك ضروريًا في الأيام الأولى لنمو الجنين من أجل النمو الصحي للدماغ والعمود الفقري. حمض الفوليك هو شكل آخر من فيتامين ب9. تحتاج النساء في سن الإنجاب إلى 400 ميكروغرام من حمض الفوليك كل يوم.



إن ضمان مستويات كافية من حمض الفوليك لدى النساء قبل الحمل يمكن أن يقلل من عيوب الأنبوب العصبي لدى الأجنة مثل السنسنة المشقوقة وانعدام الدماغ.



إن توفير مكملات حمض الفوليك للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة وتعزيز الأطعمة مثل دقيق القمح بحمض الفوليك يقلل من حدوث عيوب الأنبوب العصبي ووفيات الأطفال حديثي الولادة.



الزنك:

يعزز الزنك وظائف المناعة ويساعد الناس على مقاومة الأمراض المعدية بما في ذلك الإسهال والالتهاب الرئوي والملاريا. الزنك ضروري أيضًا لحالات الحمل الصحية.

إن توفير مكملات الزنك يقلل من حالات الولادة المبكرة، ويقلل من الإسهال لدى الأطفال والتهابات الجهاز التنفسي، ويقلل من عدد الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، ويزيد من النمو وزيادة الوزن بين الرضع والأطفال الصغار.



يبدو أن توفير مكملات الزنك للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات هو تدخل فعال للغاية.



عندما يبلغ الأطفال حوالي 6 أشهر من العمر، من المهم البدء بإعطائهم الأطعمة التي تحتوي على الزنك.

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