هل يغنينا جهاز Rabbit R1 عن الهاتف والتطبيقات الذكية؟

كما صرحت الشركة يوم السبت الماضي أنها انتهت من بيع الدفعة الثالثة، ليكون إجمالي الأجهزة المبيعة حتى الآن 30 ألف جهاز خلال أربعة أيام فقط، كما فتحت الحجز للدفعة الرابعة عبر موقعها الإلكتروني، ومن المتوقع أن تبدأ الشركة بتسليم أجهزة الدفعة الرابعة للعملاء في يونيو 2024.





ولكن ما جهاز (Rabbit R1) وكيف يعمل، ولماذا أثار هذه الضجة الكبيرة؟ إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذا الجهاز الجديد الذي يقود ثورة جديدة في قطاع الأجهزة المحمولة الصغيرة الحجم:



جهاز (Rabbit R1)



كشفت شركة (Rabbit) عن جهازها الذكي الأول (Rabbit R1) يوم الأربعاء الماضي خلال مشاركتها في معرض CES 2024، وهو جهاز صغير الحجم يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنجاز المهام دون الحاجة إلى استخدام أي تطبيقات، إذ يعتمد في عمله على الأوامر الصوتية.

ومن المنتظر أن تصل الدفعة الأولى إلى الأسواق في شهر مارس المقبل، ويُباع الجهاز بسعر قدره 199 دولارًا فقط.، وفقا لموقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

تصميم ومواصفات جهاز (Rabbit R1)



يأتي جهاز (Rabbit R1) بتصميم صغير الحجم، فهو عبارة عن جهاز مربع الشكل ذي لون برتقالي، وحجمه بحجم كف اليد تقريبًا، وقد صممته الشركة بالتعاون مع شركة (Teenage Engineering) السويدية، الرائدة عالميًا في مجال ابتكار الأجهزة الحائزة على جوائز.



يمتاز جهاز (Rabbit R1) بوزنه الخفيف الذي يصل إلى 115 جرامًا فقط، وتصميمه الصغير، إذ يبلغ حجمه نصف حجم هاتف (iPhone 15) فقط، ومع ذلك، لا يحتوي هذا الجهاز على أي تطبيقات؛ ولكنه يتيح لك الوصول إلى تطبيقات محددة عبر الويب، والتفاعل معها باستخدام الأوامر الصوتية، ويمكنه القيام بمجموعة من المهام، مثل: حجز الرحلات، وتشغيل قوائم الموسيقى، وإدارة المهام المنزلية، والإجابة عن الاستفسارات بسرعة.



يضم هذا الجهاز شاشة طولية في الجانب الأيسر تعمل باللمس من نوع LCD TFT يبلغ مقاسها 2.88 بوصة، وتوجد بكرة تمرير تناظرية على يمينها للتنقل بين المحتوى.



توجد فوق بكرة التمرير كاميرا دوّارة بزاوية قدرها 360 درجة – يُطلق عليها اسم (عين الأرنب) Rabbit Eye – تبلغ دقتها 8 ميجابكسل، ويمكنها تصوير الفيديو بدقة قدرها 1080 بكسلًا، وبمعدل يبلغ 24 إطارًا في الثانية، وعندما لا تكون هذه الكاميرا قيد الاستخدام، تكون متجهة للأعلى أو للأسفل لحماية خصوصيتك.



ويوجد في الجانب الأيمن من الإطار زر لاستدعاء المساعد الذكي، يمكنك الضغط عليه مع الاستمرار لإعطاء الجهاز الأوامر الصوتية، كما يوجد في الجانب الأيسر من الإطار منفذ USB-C للشحن، وفتحة لبطاقة SIM للاتصال بشبكات المحمول من الجيل الرابع 4G/LTE، مما يعني أنه لا يحتاج إلى الاقتران بأي جهاز آخر.



كما يضم هذا الجهاز الصغير الحجم ميكروفونات لالتقاط صوت المستخدم، أو الأصوات المحيطة بوضوح، ومكبرات صوت ليستمع المستخدم إلى صوت المساعد الشخصي، والمكالمات بوضوح.



يعمل هذا الجهاز بمعالج (MediaTek MT6765) الثماني النوى، الذي يمتاز بتردد أقصاه 2.3 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة قدرها 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت.



كما يدعم هذا الجهاز الاتصال بالإنترنت عبر الواي فاي، والاتصال عبر تقنية البلوتوث، ويضم فتحة لبطاقة SIM، إذ يمكنه الاتصال بشبكات المحمول من الجيل الرابع 4G/LTE عبر شريحة SIM.



آلية عمل جهاز (Rabbit R1)



يعمل جهاز (Rabbit R1) بنظام تشغيل يُسمى (rabbitOS) يستند في عمله إلى نموذج أفعال ضخم (Large Actions Model) – يُعرف اختصارًا باسم LAM – وهو مصطلح جديد أطلقته الشركة لتجعله مختلفًا عن النماذج اللغوية الضخمة المستخدمة حاليًا في برمجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.



نموذج (LAM) هو نموذج ذكاء اصطناعي جديد يمكنه استنتاج الإجراءات البشرية ونمذجتها عبر واجهات الحاسوب من خلال تعلم نوايا المستخدمين وسلوكهم عند استخدامهم تطبيقات معينة، ثم تقليدها وتنفيذها بنحو موثوق وسريع، فهو يستجيب للأوامر الصوتية وقادر على القيام بمهام، مثل: حجز الرحلات، وإدارة المهام المنزلية، والإجابة عن الاستفسارات بسرعة عالية جدًا.



وقد أوضح (جيسي ليو)؛ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Rabbit، أن الفرق الرئيسي بين نموذج (LAM) القائم عليه نظام التشغيل (rabbitOS) الذي ابتكرته الشركة، وأي نموذج لغوي كبير – مثل (GPT-4) الذي طورته شركة OpenAI، ونموذج (Gemini) من جوجل – هو أن تلك النماذج تعتمد على تحليل البيانات التي يُدخلها المستخدم في صورة نصية قبل بدء العمل عليها لتقديم الإجابات، الأمر الذي يجعلها قاصرة على تقديم البيانات دون إنجاز مهام فعلية.



في حين يعتمد نموذج LAM الخاص بشركة Rabbit على تحليل الأوامر الصوتية، وتعلم نوايا المستخدم وسلوكه لتنفيذ المهام كما ينفذها الإنسان في الجهاز، إذ يلغي نموذج (LAM) حاجة المستخدم إلى تنزيل تطبيقات متعددة واستخدامها في أجهزته، وبدلًا من ذلك ينفذ المهام في هذه التطبيقات بشكل استباقي له.



وقال (ليو) خلال عرض تقديم الجهاز إن أداء نموذج LAM أسرع بعشر مرات مقارنة بالنماذج اللغوية الضخمة التي تقدم خدمات تفاعل صوتي، مثل: ChatGPT، إذ إن المساعد الشخصي المدمج في الجهاز يحتاج إلى نصف ثانية فقط ليبدأ الرد على استفسارات المستخدم.



أوضح (ليو) أن نظام التشغيل rabbitOS يعتمد على نموذج LAM لتجنب مشكلات نظام التطبيقات التقليدي، الذي يتطلب من المستخدم التنقل بين التطبيقات ذات التصميمات المعقدة لإنجاز المهام، وبدلًا من ذلك، يستخدم نموذج LAM الذكاء الاصطناعي لتحليل نية المستخدم وتنفيذ المهام المطلوبة دون الحاجة إلى أي تدخل من المستخدم.



وأوضح أن النموذج مدرب على تحليل واجهات التطبيقات المختلفة، عبر مختلف أنظمة التشغيل البرمجية، سواء للهواتف الذكية مثل: أندرويد و iOS، أو للحواسيب مثل: ويندوز، ولينكس، و macOS، ولذلك يمكنه التفاعل مع واجهات المستخدم الخاصة بالتطبيقات بشكل أقرب لتفاعل البشر معها.



مهام التي يمكن لهذا الجهاز إنجازها



لن يتمكن جهاز (Rabbit R1) الصغير من أن يحل محل هاتفك الذكي الآن بأي حال من الأحوال، إذ لن تتمكن من استخدامه لمشاهدة الأفلام أو اللعب بالألعاب، ولكنه مصمم لإنجاز المهام اليسيرة، إذ يتيح لك النظام الوصول إلى بوابة ويب تُسمى (Rabbit Hole)، وهي عبارة عن مركز سحابي يتيح لك تسجيل الدخول إلى خدماتك المتنوعة، وتمكين مزايا ووظائف مختلفة لجهاز (Rabbit R1) الخاص بك.



وقد قارن (ليو) الأمر بتسليم هاتفك إلى مساعد شخصي لإكمال مهمة ما، على سبيل المثال: يمكنه استدعاء سيارة أوبر لك، بمجرد إعطاء أمر صوتي مثل:“اطلب لي سيارة أوبر إلى مبنى إمباير ستيت”، سيستغرق الجهاز بضع ثوانٍ لتحليل طلبك، وعرض تفاصيل الرحلة في الشاشة.



علاوة على ذلك؛ قدم (ليو) خلال العرض التوضيحي لتقديم الجهاز عددًا من الأمثلة التي شرح خلالها كيفية عمل نموذج LAM الخاص بنظام rabbitOS، إذ طلب من المساعد الذكي أن ينظم رحلة لشخصين وطفل إلى باريس، فبحث المساعد عن حجوزات الطيران والفنادق التي تناسب تفضيلات (ليو)، الذي كان عليه فقط مراجعة تفاصيل العروض الظاهرة في الشاشة واختيار المناسب منها لإتمام عملية الحجز.



ويمكن لمستخدم جهاز (Rabbit R1) الإمساك به وهزه بقوة لتظهر لوحة مفاتيح رقمية في الشاشة تسمح بكتابة الاستفسار، كما يمكن استخدام الكاميرا لتفعيل وضع الرؤية الذي يسمح للجهاز بمعرفة ما يظهر أمام الكاميرا، وعندها يمكن للمستخدم طرح أي استفسار، أو توجيه أي أمر بشرط أن يكون متعلقًا بما يراه الجهاز، مثل: اقتراح وصفات طعام على حسب المكونات الموجودة في الثلاجة.



وأكد ليو أن الجهاز الجديد ليس بديلًا عن الهواتف الذكية، وإنما هو مجرد بداية لعصر ما بعد الهواتف والتطبيقات التقليدية؛ لأنه يقدم تجربة استخدام جديدة ومختلفة تمامًا قائمة على نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة.



هناك عدد متزايد من الأجهزة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتكون المساعد الذكي لك، مثل: جهاز (Humane AI Pin) الذي يسهل عليك الوصول إلى المعلومات التي تريدها، ولكن على عكس ذلك؛ يريد فريق شركة Rabbit أن يصبح جهازهم طريقتك للتفاعل مع العالم الرقمي.



السعر والتوّفر:



جهاز (Rabbit R1) متاح الآن للحجز السابق بسعر قدره 199 دولارًا، وستبدأ الشركة بتسليم أجهزة الدفعة الأولى منه في شهر مارس القادم، في حين ستبدأ بتسليم أجهزة الدفعة الرابعة المتاحة الآن للحجز للعملاء في شهر يونيو 2024.