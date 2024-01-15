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21 عاما على عرض وادي الذئاب.. الجمهور يستذكر المسلسل التركي الأشهر

1/15/2024 2:31:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يستذكر متابعو المسلسل التركي الشهير "وادي الذئاب" اليوم الذكرى الـ21 على العرض الأول في الشرق الأوسط.

ووادي الذئاب هو مسلسل تلفزيوني تركي درامي وأكشن وسياسي عرض لأول مرة على قناة شو تي في في 15 يناير 2003. يتكون من 4 مواسم و 97 حلقة تم عرض المواسم الثلاثة الأولى على قناة شو تي في. وفي موسمه الأخير على قناة كانال دي. وبالنسخة مدبلجة بجزئين أول وثاني على قنوات عربية منها قناة أبوظبي باللهجة السورية.




جلب المسلسل العديد من الأنظار السياسية والاجتماعية والشخصية الرئيسية هي شخصية مراد علمدار تميز تصويره بمعالجة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية منها الدولة العميقة التي تحكم بتركيا وأيضا هيئة الاختيارية التي تحاول المحافظة على تركيا من الدول الأخرى.

تغيير أسماء الأبطال

تم تغيير بعض أسماء الشخصيات باللغة التركية إلى أسماء باللغة العربية، وقد تم هذا التغيير لسببين: أولها لتكون الأسماء المتداولة في المسلسل قريبة من المستمع العربية وذلك خاصة للأسماء التركية الأصيلة والتي تحتاج إلى دراية باللغة التركية القديمة لمعرفة معناها ومدلولها. ثم ليبعد التشابه بين أسماء الشخصيات الأساسية في المسلسل وأسماء الشخصيات المستعملة في المسلسلات المدبلجة الأخرى.

يذكر أن المسلسل من بطولة: نجاتي شاشماز، كنان جوبان، غوركان أويغون، أوكتاي كينارجا، وبيجوم كوتوك

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