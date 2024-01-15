21 عاما على عرض وادي الذئاب.. الجمهور يستذكر المسلسل التركي الأشهر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) يستذكر متابعو المسلسل التركي الشهير "وادي الذئاب" اليوم الذكرى الـ21 على العرض الأول في الشرق الأوسط.
ووادي الذئاب هو مسلسل تلفزيوني تركي درامي وأكشن وسياسي عرض لأول مرة على قناة شو تي في في 15 يناير 2003. يتكون من 4 مواسم و 97 حلقة تم عرض المواسم الثلاثة الأولى على قناة شو تي في. وفي موسمه الأخير على قناة كانال دي. وبالنسخة مدبلجة بجزئين أول وثاني على قنوات عربية منها قناة أبوظبي باللهجة السورية.
جلب المسلسل العديد من الأنظار السياسية والاجتماعية والشخصية الرئيسية هي شخصية مراد علمدار تميز تصويره بمعالجة العديد من القضايا السياسية والاقتصادية منها الدولة العميقة التي تحكم بتركيا وأيضا هيئة الاختيارية التي تحاول المحافظة على تركيا من الدول الأخرى.
تغيير أسماء الأبطال
تم تغيير بعض أسماء الشخصيات باللغة التركية إلى أسماء باللغة العربية، وقد تم هذا التغيير لسببين: أولها لتكون الأسماء المتداولة في المسلسل قريبة من المستمع العربية وذلك خاصة للأسماء التركية الأصيلة والتي تحتاج إلى دراية باللغة التركية القديمة لمعرفة معناها ومدلولها. ثم ليبعد التشابه بين أسماء الشخصيات الأساسية في المسلسل وأسماء الشخصيات المستعملة في المسلسلات المدبلجة الأخرى.
يذكر أن المسلسل من بطولة: نجاتي شاشماز، كنان جوبان، غوركان أويغون، أوكتاي كينارجا، وبيجوم كوتوك
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