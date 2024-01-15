هاروكي موراكامي في ذكرى ميلاده.. كلّما ساءت أموره أصبحت ابتسامته أعرض



يحكي موراكامي أنه قرر البدء في الكتابة عندما كان يشاهد مباراة بيسبول، وبعد عشرة أشهر كانت أولى رواياته جاهزة، وفازت بالمركز الأول في مسابقة أدبية، ومن عاداته أنه يمارس رياضة الجري منذ سنوات ويقول أنها تساعده على ضبط إيقاع حياته، وتساعده على الكتابة.



"لقد أكتشفت أن قضائي ساعة أو ساعتين في الجري وحيداً كل يوم، ثم الجلوس وحيداً إلي مكتبي لأربع ساعات أو خمس، ليس بالأمر الصعب، ولا هو بالممل لقد كانت لدي هذه النزعة منذ صغري، فكنت أفضل كثيراً في قراءة الكتب أو التركيز في الاستماع إلي الموسيقي وحدي علي صحبة أحد آخر، ويمكنني دوماً التفكير بأمور أقوم بها وحدي". يقول الكاتب الياباني



بدأ الروائي الأكثر مبيعًا في اليابان، وأحد أكثر الكتاب مبيعا حول العالم هاروكي موراكامي الكتابة في سن الثلاثين، وسبب زخم كبير في الأدب في عام 1987 عندما نُشرت روايته الخامسة "الغابة النرويجية" إذ أكسبه مزيج السرد الواقعي قاعدة جماهيرية وغالبًا ما يطرح اسمه كمنافس كبير على جائزة نوبل في الأدب.

اقتباسات للكاتب:

“لست بالقارئ السريع، أحب أن أتريّث في كل جملة وأن أستمتع بالأسلوب، وحين لا أعود أستمتع، أتوقّف.”

“إغماض العينين لن يغير في شيء. لا شيء سيختفي لمجرد أنك لا تريد أن تراه. بل، ستجد أن الأمر ازداد سوءاً في المرة التالية التي تنظر فيها. هذا هو العالم الذي نحيا فيه. أبق عينيك مفتوحتين على وسعهما. الجبان فقط هو من يغمض عينيه. إغماض عينيك وسد أذنيك لن يوقف الزمن.”

“رحلتي الآن في داخلي أنا. تماما مثلما يسيل الدم في العروق، ما أراه هو نفسي الداخلية، وما يبدو تهديدا ليس سوى صدى الخوف في قلبي. شباك العنكبوت الممتدة هناك هي الشباك التي في داخلي. الطيور التي تصيح في الأعلى هي طيور ربيتها أنا في ذهني. هذه الصور تبزغ من عقلي وتضرب جذورها هناك.”

“أهم شيء نتعلمه في المدرسة هو أن أهم الأشياء لا يمكن تعلمها في المدرسة.”

“في الداخل ، داخل الأجزاء الداخلية لتلك الجمجمة العنيدة ، التي تشبه سندانا قديما ، ما نوع الوعي الذي يقبع مختبئا فيها ؟ أم تراها لم يعد بها أي شئ على الاطلاق ؟ هل يشبه منزلا مهجورا تم تجريده من كل الأمتعة والأجهزة حتى لم يعد هناك أي أثر لهؤلاء الذين كانوا يسكنونه ؟ حتى لو كان ذلك ، ينبغي أن توجد ذكرى عابرة أو مشهد محفور في الجدران والأسقف . الأشياء التي يتم غرسها خلال هذه المدة الطويلة لا تتلاشى في العدم هكذا وحسب .”

“القدر أحيانا كعاصفة رملية صغيرة لا تنفك تغير اتجاهاتها. وانت تغير اتجاهاتك، لكنها تلاحقك. تراوغها مرة بعد أخرى،لكنها تتكيف وتتبعك. تلعب معها هكذا مرارا، كرقصة مشؤومة مع الموت في الفجر. لماذا؟ لأن هذه العاصفة ليست شيئا يهب فجأة من بعيد، ليست شيئا لا يمت لك بصلة، إنها أنت. إنها شيء ما في داخلك. وكل ما عليك فعله هو أن تستلم لها. أدخل إليها مباشرة. أغمض عينك،وسد أذنيك حتى لا تتسلل الرمال إليهما، وسر في العاصفة، خطوة بعد خطوة. ليس من شمس هناك، ولا قمر، ولا اتجاهات، ولا إحساس بالزمن. فقط دوامة من الرمال البيضاء الناعمة تصعد إلى السماء كعظام مطحونة، هذه هي العاصفة التي عليك أن تتخيلها.”

“العودة إلى نقطة البدء في حياتي : لعل ذلك هو الشيء الوحيد الذي أتوق إليه أكثر من أي شي آخر”

“أرقص.. يجب أن ترقص.. مادامت الموسيقى تعزف، يجب أن ترقص، لا تفكر حتى في السبب، إذا شرعت في التفكير فسوف تتوقف قدماك. إذا توقفت قدماك فسوف نتعطل نحن، فسوف تتعطل أنت/ لذا لا تفكر في شيء مهما بدا ذلك حمقا، يجب أن تواصل الخطى.. يجب أن تُمرّن جسمك، يجب أن تحلحل ما قمت بربطه، يجب أن تستخدم كل ما لديك، نعلم أنك متعب، متعب وخائف، هذا ما يحدث لكل شخص.. حسنا، فقط لا تدع قدميك تتوقفان”.

“إذا كان الكُتاب يكتبون فقط عن الأشياء التي يعرفها الجميع، فما الهدف من الكتابة؟”





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