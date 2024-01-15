غزة مونامور.. قصة حب تراجيكوميديا من قلب غزة المحاصرة

MENAFN - Alghad Newspaper)ومما يضفي لمسة شاعرية على الأحداث أن جودة أبو غراب، بطل الفيلم،كان واقعاً في حب جارته في السوق“سهام” (أرملة) التي تجسدها الفنانة هيام عباس، حين قبضت عليه السلطات التي صادرت منه التمثال.وتكمن عظمة الفيلم في أنّ الأخوين عرب ناصر وطرزان ناصر تمكنا في فيلميهما من المزج بين الكوميديا والواقعية لإيصال صورة الحياة اليومية الغزاوية للمشاهدين من خارج القطاع، يجعلنا الفيلم نعيش مع سكان غزة حالة الحصار المفروض عليهم والمتاعب اليومية مثل انقطاع الكهرباء بشكل دائم، وحالة الكساد في السوق وذلك مثلاً عندما تتعرض“سهام” لأزمة مالية بعد اقتطاع قسط من راتبها، ناهيك عن أزمة المواصلات وغيرها من الصعوبات التي يعاني منها الغزيون.











مثّل الفيلم فلسطين في منافسات الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وعرض في مسابقة“آفاق” بمهرجان البندقية عام 2020، قبل أن يحصل على جائزة“نيتباك” (NETPAC) بوصفه أفضل فيلم آسيوي في مهرجان تورنتو العام الحالي وسط إشادات قوية.



وفيلم“غزة مونامور” من بطولة سليم ضو، وهيام عباس، ومايسة عبد الهادي، ومنال عوض، وحمادة عطا الله، وإنتاج فلسطيني وفرنسي وألماني وبرتغالي وقطري مشترك. -عربي بوست

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