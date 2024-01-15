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صديقة الأمل لوداد الإسطنبولي: أكثر من مجرد مجموعة قصصية

1/15/2024 2:31:12 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إلى جانب القصص المسلية التي يظهرها هذا الكتاب الصادر حديثا عن "الآن ناشرون وموزعون" في الأردن في 84 صفحة من القطع المتوسط، فإنه يعرج على قضية مهمة تتناثر أبعادها بين القصص المتفرقة، ألا وهي إحياء الصناعات التراثية، والحفاظ على ذلك الإرث المتبقي منها، ومحاولة الحفاظ عليه، والاهتمام به أكثر من الحكومات بشكل عام، ومن الأهالي القادرين على ذلك في كل بلد. وتستعرض الكاتبة عددا من تلك الصناعات، مثلما فعلت في قصة "صانع سفن"، من خلال حديث الطفل "صالح" عن تمسكه بمساعدة أبيه في مهنته، ومهنة أجداده، حيث يصنعون المراكب يدويا، ويزينونها بأيديهم، رغم انتشار المراكب الحديثة والجاهزة.
وما نراه في قصة "صانعة المصافات"، والمصافة هي مخمة لأخذ الأوساخ مصنوعة من السعف، ومن خلال تلك القصة استعرضت الكاتبة عددا من منتجات سعف النخيل، سواء للاستخدام أو للتزيين، وهي إحدى الحرف الموشكة على الانقراض.
تقول الكاتبة: "هناك ما يسمى "القفير، والسمة، والحصير"، بعضها للزينة وبعضها الآخر للاستخدام، وهذا بحد ذاته يستغرق وقتا". أمعنت النظر إليه فوجدته حائرًا في معاني الكلمات، ضحكت بفتور ومدت شفتيها بلا اهتمام وقالت: "القفير وعاءٌ لجمع التمرِ والرطب، والسمة والحصير يتشابهان في الصنع، إلا إن السمة أطول من الحصير، تفرش لتجلس عليها العائلة سواء أكان بالبيت أم بالنزهات".
وهي كذلك تلقي الضوء على تاريخ صناعة الحلوى من خلال قصة "صانع حلوى": "انتبه بعدها إلى سماع حديث العم الشيق الذي يسرده بإسهاب شديد عن إتقان كيل المقادير ومواكبة حداثة الزمن في أنواع الحلوى، من هيل وزعفران وتمر... إلخ، ومذاقها الخفيف، والثقيل، والمطاط، ووضعها في أوان تناسب المناسبة، أما قديما، فبالكاد نجد نوعًا واحدًا أو نوعين، توضع في "ديسوت"، الحمد لله واكبنا هذا وذاك".
وهي مع ذلك تصنع مزيجًا من اللقطات الإنسانية، وتهتم بالقضايا الاجتماعية من خلال عدد من القصص، فهي تستأسر بانتباهنا من خلال قصة "أمي ترضع عنزا"، فتجمع عددًا من المشاعر الإنسانية المتناقضة، فبين تعاطف امرأة فقيرة ترضع عنزا وليدة، وبين غيرة طفلها المدمرة من العنز حتى إنه قام بذبحها، وبين قهر الأم الذي لم يحتمله قلبها فماتت للتو نجحت الكاتبة في انتزاع دمعة أسى من عيني القارئ: ضحك أخي الصغير ممازحًا: "لقد أصبحت أختنا في الرضاعة. حدقت أمي به بقوة من دون أن تتفوه ببنت شفةٍ، ثم نظرت إلي قائلة: "إنني أشفق عليها لفقدها أمها، فلا تجعلوا الزمن ونحن قساةً عليها. قلت: "تعاملينها بطريقة مختلفة، فلربما صاحب المزرعة سيأخذها يومًا ما".. انحنت أمي بركبتيها وصرخت صرخةً انشقَّ لها القلب، سقطت السكين من يدي، تراجعت إلى الخلف من أثر الصراخ، وجدت أمي مغشيًّا عليها، اقتربت بسرعةٍ منها، ناديتها، ضممتها إلى صدري أحاول هزها: "تكلمي يا أمي، قولي شيئًا". قال القدر كلمته، لفظت أمي آخر أنفاسها".
حبكة درامية ولحظة تأثير من خلال لقطة مكثفة تجمع بين ندم الابن وخيبة أمل الأم. وكذلك تناولت قصة "صندوق الأسرار" قضية الطلاق وآثاره السلبية في الأبناء، ولا سيما حين تصبح للأب والأم حياتان مختلفتان، وما أكثر تلك القصص في واقعنا اليومي.
ومن الجدير بالذكر، أن وداد فرج الإسطنبولي كاتبة عُمانية. عضو في الجمعية العمانيّة للكتاب والأدباء فرع ظفار. وتكتب المقالات في صحيفة الرؤية العُمانية. وبعض الصحف المحلية الأخرى، حائزة على دورة مدرب المتدربين TOT وساهمت بمجموعة من النصوص في الكتاب الجماعي "انزواء سطر"، لفصحاء القلم (2021)، وأيضا كتاب جماعي آخر لمجلس إشراقات بعنوان "بنت البليد" (2022). وفازت مجموعتها القصصية "فتشرق الشمس" بمسابقة "كورونا" التي نظمتها دار نشر ورد سموات.

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