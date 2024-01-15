ديجور توليفة فنية يصنعها المخرج سميرات تتوج بجوائز إقليمية

MENAFN - Alghad Newspaper) رشا كناكرية

عمان- في حبكة فنية مشوقة سردت وحشية الوحدة وفقدان الأمل والرغبة في النجاة وسط الصحراء القاحلة، حقق الفيلم الأردني "ديجور" للمخرج معتصم سميرات، نجاحا محليا وإقليميا بمواهب أردنية شابة.

نسج المخرج الفنان سميرات توليفة فنية في "ديجور"، الذي تناول قصة شاب تائه في صحراء الأردن يحاول أن يبقى على قيد الحياة، بعد موت صديقه أثناء رحلتهما، لينقل خلال 20 دقيقة مشاعر متخبطة مر بها في تلك الرحلة.

وحصد "ديجور" العديد من الجوائز الإقليمية، آخرها الجائزة الكبرى لأفضل فيلم قصير في مهرجان ابن جرير في المغرب، إضافة الى جائزة أفضل فيلم روائي قصير في مهرجان القدس السينمائي الدولي 2022، وجائزة أفضل إخراج في مهرجان العودة السينمائي الدولي 2023، والجائزة الكبرى في المهرجان الدولي للفيلم بوجدة- المغرب 2023، كما حصد جائزة أفضل ممثل "معتصم سميرات" في المهرجان الدولي للفيلم بوجدة 2023، وجائزة أفضل إخراج في المهرجان الدولي للفيلم بوجدة 2023.

وفي حديث خاص لـ"الغد" مع الكاتب والمخرج والممثل لفيلم "ديجور" معتصم سميرات، قال إن فكرة الفيلم بدأت معه خلال جائحة كورونا ومن وسط العزل وحظر التجول الذي عاشه العالم، إذ أصبح لدى الجميع فراغ كبير للتفكير، فكان دائما يشعر أن هنالك شعورا واحدا مسيطرا على كل شخص منا، حتى بعد انتهاء الحظر الشامل.

وأوضح سميرات أنه من هذا الشعور بدأت لديه فكرة "ديجور"، وأصبح يفكر كيف يكتب عن الوحدة، ولكن بصورة لافتة، ولذلك حاول دمج أكثر من شعور بتقاطعات تصل للنقطة ذاتها، كما سلط الضوء على بعض المشاعر التي تأتي وتذهب باختلاف الوقت والمكان، ولكن بالنهاية تجمعنا. مبينا أن "ديجور" اسم عربي معناه شدة الظلام أو الظلام الحالك، وكان اختياره بناء على معنى الفيلم في شعور الوحدة وسط التيه. وأضاف، أنه أراد أن يتحدث عن وحشية الوحدة التي تذهب وتعود للإنسان في بعض الأوقات، وبهذا بنى الفكرة وبعدها بدأ بكتابة قصة لائقة وغريبة نوعا ما، وخرج بفيلم "ديجور" الذي انتهى منه العام 2020.

وأشار سميرات إلى أنه بعد الانتهاء من كتابة "ديجور"، عرضه على أكثر من صديق لأخذ الآراء، مبينا أن الفنان يجب أن يشارك أعماله لأصدقائه الفنانين الذين يثق بهم، ففي النهاية هو يبني حالة، وجميعهم متشاركون في الهم والقضية ذاتهما، ووفقا لذلك، كانت هنالك مراحل تطوير للفيلم استمرت لأكثر من عام وانتهت العام 2021، ومن بعدها بدأ رحلة البحث عن مصادر تمويل، وقدمه لوزارة الثقافة ضمن مهرجان الأفلام الأردني وحصل على الدعم.

ويشير سميرات إلى أنه حرص على أن يكون الأشخاص المشاركون بالفيلم هدفهم صناعة فن ينقل فكرة الفيلم بصورة حقيقية وواضحة وبمعان عدة، ويرى أن هذا الأمر يعد من أسباب نجاح الفيلم، فكل عناصر العمل كان هدفها الرئيسي عمل فيلم بصورة جميلة بعيدا عن ضعف الإمكانيات المادية والتحديات التي كانت تواجههم، فالجميع عمل بشغف.

وأكد أن الهدف الأكبر للفيلم هو إخبار كل شخص في الخارج أن هنالك صناع أفلام أردنيين محترفين يصنعون أفلاما مميزة في الشرق الأوسط وبكل مكان، وكان هدفهم عمل فيلم بصورة جميلة وغريبة، وليس فقط فيلما يتم إنتاجه ووضعه في الدرج، لذلك كان هنالك تضحية كبيرة واجتهاد من كل الفريق الذي عمل في الفيلم.

والفيلم تم عرضه في مهرجان الفيلم الأردني، وفي البدايات لم يأخذ صدى الجوائز، ولكن أخذ صدى الجمهور بصورة كبيرة، فمنذ بداية عرضه في المهرجان، كان دائما هنالك تساؤلات حول كيفية نجاح الشباب في صنع هذا الفيلم.

ويرى سميرات أن سبب النجاح الأكبر للفيلم أنه كان مدروسا بصورة كبيرة من ناحية أخذ الجمهور من مشهد الى آخر وإدخالهم الى القصة، ولذلك لم يكن أحد يشعر بالمدة الزمنية للفيلم التي وصلت لـ20 دقيقة، وهو يعد طويلا نوعا ما وفقط على شخصية واحدة وموقع واحد التي قد تصيب البعض بالملل، ولذلك كل مشهد كان يضاف له الإيقاع، إلى جانب الزيادة في خط التساؤلات أكثر لشد المتابع.

وأكد سميرات أنه سعيد وفخور بجميع الجوائز التي حصدها "ديجور"، فهذه الجوائز تقدير وتقييم فني لعملهم ومن ضمن نجاحات الفيلم.

ويعتقد أن العمل إذا كان نابعا من إيمان مطلق من صانعه، سيصل للجمهور بصورة واضحة وصريحة، مبينا أن سبب نجاح الفيلم أن كل شخص بالفريق كان مؤمنا برسالة الفيلم وبمكانه فيه، وأنه سيحدث نقلة نوعية، فالأشخاص عملوا بشغف كبير، وهذا أوصل للجمهور شعورا صادقا وواضحا وحقيقيا، إضافة إلى أن عنصر التشويق في الفيلم كان عاليا، وتم إعطاء الجمهور جرعة جديدة من التشويق مع كل مشهد وتساؤل جديد ليشد المتابع ليبقى للنهاية.

هذا وقد اكتشف سميرات شغفه في عالم السينما منذ الصغر، إذ كان والده الممثل محمد سميرات يصطحبه معه دائما الى موقع التصوير، ومن هنا أصبح لديه حب لهذا المكان وأخبر نفسه "مكاني هنا".

ويقول "انغمست في الحالة قبل أن أكون واعيا لفكرتها"، فأول مسرحية شارك بها سميرات كان في التاسعة من عمره، وعبر عن ذلك بقوله "كنت في هذا المكان وأنا صغير، وفعليا اكتشفت أنه المكان الأقرب لقلبي"، فقد آسرته الفكرة بأنه يستطيع أن يظهر مشاعره، ويزرع فكرة جديدة، ويوصل رسالة للجمهور بطريقته وبمدرسته الفنية.

وسعى سميرات ليطور من موهبته عبر السنين بالمواكبة والتجربة وتحدي نفسه، ودائما كان لديه تغذية بصرية وفكرية من خلال متابعته للسينما والمسلسلات، إلى جانب قراءة الكتب ومشاهدة المسرحيات، موضحا أن المواكبة كانت السبيل الأول للتطور، مبينا أنه كفنان أراد تثقيف نفسه وتطويرها بقراءة كتب علم النفس والعمل مع العديد من المخرجين، وكذلك تلقي الدورات التدريبية وعمل تجارب الأداء واكتساب الخبرات وليس فقط المحلية، وكذلك خارج الأردن، وجميع هذا أسس لمسيرته الفنية وفتح له مجالا أكبر في الوسط الفني.

"ديجور" ليس الفيلم الأول للمخرج معتصم سميرات، في رصيده عدد كبير من الأفلام القصيرة والمسرحيات، عدا عن أدواره التمثيلية في عدد كبير من المسلسلات والمسرحيات والأفلام.

وأوضح المخرج، أن كل مشروع هو خطوة أولى وانطلاقة جديدة، لأنه دائما هنالك شيء جديد يتعلمه، مبينا أن الخطوة الأولى له من ناحية تجربة حقيقية ومدعومة وفريق عمل كبير وتحضير هي فيلم "ديجور"، وقد سبقه 11 فيلما جميعها اجتهادات شخصية منه ومن الأصدقاء، منها فيلم "مريض صفر"، وفيلم "قانون نيوتن الثالث" وفيلم "الفصل الأخير".

ويفصح سميرات أن التمثيل هو الأقرب لقلبه، وهو الطريق الذي أوصله للكتابة والإخراج، خاصة أن بداياته كانت في المسرح، وهو المكان الذي علمه التمثيل وأشعره بكيفية الانتقال للأبعاد الأخرى، والتفكير بعوالم مختلفة، وتجارب المسرح كانت موفقة له مع أشخاص بخبرة عالية، فقد كانت تجربة ثرية وأساساته بصورة جميلة.

وأكد سميرات، أنه في الأردن لدينا طاقات شبابية عظيمة وكبيرة سواء في التمثيل أو الإخراج أو الكتابة، ولكن للأسف دائما يواجهون بقلة الدعم وقلة تسليط الضوء، فالشباب لديهم شغف كبير للعمل، ولكن الإمكانيات قد تقف عائقا أمام البعض منهم، لذلك هناك حاجة الى تسليط ضوء على الأعمال السينمائية الأردنية وتوفير إمكانيات، ففي النهاية الثقافة هي التي تبني شعوبا وتزرع عند الجمهور فكرة هذا البلد ورؤيتها وجمالها.

وبين أن تجارب السينما الأردنية التي تحدث سواء أفلاما أو مسلسلات أو مسرحيات مهمة يكون لها صدى جماهيري جميل وهذا واضح، لأنها تترشح لمهرجانات وتحصد جوائز، وهذا دليل على أن السينما الأردنية لها مستقبل مشرق.

وأشار إلى أن هنالك فيلما جديدا تم كتابته العام 2021 ويحاول صناعته هذا العام، وحاليا يسعى لإيجاد مصدر دعم ووقت مناسب لصنعه، مؤكدا بذلك أن جميع خططه المستقبلية تركيزها في الإخراج والتمثيل.

وختتم سميرات حديثه، بأنه يسعى لعمل فن بصورة لائقة وجميلة وهذا طموحه الأكبر، عمل فن لأجل الفن وليس فقط للمتعة أو الدهشة، بل صنع فن واع وهادف وليس فنا يعرض اليوم وننساه غدا، ويؤسس ويبقى الناس يتحدثون به ويذكرونه، ليحدث بصمة ويترك أثرا بفنه وهذا الأهم.





المخرج الفنان معتصم سميرات-(من المصدر)