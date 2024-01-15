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صحفيو غزة.. شهادات مؤثرة يرويها مراسلون من مرمى النيران

1/15/2024 2:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبو حمور عمان- على خط النار؛ ما يزال صحفيو غزة صامدين داخل مرمى نيران قوات الاحتلال الصهيوني الذي يصر على استهداف الكلمة والحقيقة، حاملين رسالتهم طواعية لنقل المشهد بكل تفاصيله خلال 100 يوم من الحرب على قطاع غزة، يعانون القصف والنزوح والتجويع وفقدان الأحبة.
القانون الدولي لم يحرك ساكنا لحماية الصحفيين في قطاع غزة الذين تستهدفهم قوات الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر في محاولة لاغتيال صوت الحقيقة ومنعهم من نقل المجازر المروعة هناك.
بعد 100 يوم من العدوان على قطاع غزة؛ كيف يرى صحفيو غزة رسالتهم في ظل تهاوي القوانين الدولية وما تدعيه مؤسسات الصحافة الدولية التي طالما أكدت الحق في الوصول إلى المعلومة، وحرية الرأي والتعبير وأن الصحفي محمي في مناطق النزاع بموجب القوانين، إلا أنه في غزة أصبح الهدف والعيان الذي توجه قوات الاحتلال نحوه قذائفها وصواريخها.
شارك صحفيو غزة مع العالم ما عايشوه كمراسلين صحفيين وناقلين للحقيقة رغم القصف والتشريد والألم والوجع في كل لحظة، مؤكدين استمرارهم في عملهم ونقل الحقيقة مهما كلفهم ذلك من أثمان.
الصحفي وائل الدحدوح يقول "على رأس 100 يوم كنا شهودا على حرب دامية ومدمرة بشكل لم يسبق له مثيل ولم تعشه غزة.. كنا شهودا على دمار البيوت ودمار المربعات السكنية وإزالتها عن الوجود، وشطب أسر وعائلات بأكملها من السجل المدني".
وأكد الدحدوح أن الصحفيين كجزء من مجتمع غزة قد تجرعوا كصحفيين ومراسلين مرارة الاستهداف الشخصي في هذه الحرب، فقد استشهد أفراد من أسرته وولده البكر حمزة واستهدف هو شخصيا وأصيب، كما استشهد زميله المصور سامر أبو دقة.
الدحدوح وفي تصريحاته المستمرة ما يزال مصرا على الاستمرار في الطريق الذي اختاره طواعيا، وفق قوله، رغم الألم الكبير الذي يعيشه بسبب فقد معظم أفراد عائلته وكان آخره حادثة اغتيال نجله حمزة صحفي قناة الجزيرة ليترك ألمه ودموعه جانبا ويستمر في حمل رسالته التي يعتقد أنها لا تقل أهمية عن وجع الولد والحفيد والعائلة.
في حين وصف الصحفي هشام زقوت الذي ينقل التغطية من رفح جنوب قطاع غزة، كيف كان خلال 100 يوم من الحرب شاهدا على استهداف الاحتلال للصحفيين وعائلاتهم وعلى تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، وأنه شاهد القتل والتدمير والتهجير والتجويع، ووصف الحرب الإسرائيلية بأنها ليس لها مثيل، "ولكن تغطيتنا الإعلامية ستبقى مستمرة".
ومن جهته، أكد المراسل مؤمن الشرافي أن هذه الحرب لا تشبه مثيلاتها من الحروب، لكن التغطية الإعلامية لن تتوقف وأملهم أن يكون الغد مشرقا لأطفال غزة.
كما قال الصحفي هاني الشاعر من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة- إنه قام بتغطية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، وعايش مشاهد القتل والتدمير والألم والتشريد والتجويع، ولكنه أيضا شاهد الأمل والصمود والثبات لدى الفلسطينيين في قطاع غزة.
أما الصحفي أشرف أبو عمرة، فقال إنه كان شاهدا خلال 100 يوم من العدوان على مجازر وعمليات نزوح كبيرة، وأشار إلى أن تلك المشاهد لم تفارقه، ووصف هذه الحرب بأنها استثنائية وضد المدنيين، وهو نفس رأي الصحفي إسماعيل أبو عمر من خان يونس، الذي وثق مع زملائه المصورين عمليات التهجير والنزوح وتفاصيل المعاناة.
117 صحفيا استشهدوا في الحرب الهوجاء في قطاع غزة فقط لأنهم أصروا على استمرار حمل رسالتهم ونقل الحقيقة كما هي وتعرية الرواية الإسرائيلية الزائفة التي استهدفت في حربها الشجر والحجر والبشر.
استمرار قوات الاحتلال بجعل الصحفيين أهدافا لطائراتهم المسيرة يأتي بهدف إسكاتهم وتخويفهم للتوقف عن نقل المجازر، والصحفي الغزي اليوم يعيش أهوالا لا تحتمل خلقها الكيان الصهيوني في غزة.
وما بين الإصرار على البقاء والاستمرار في نقل الحقيقة أو الخروج بمن سلم من العائلة؛ تتباين ردود أفعال الصحفيين ونظرتهم إلى رسالتهم الإعلامية بعد أن أصبحت الصحافة مهنة الموت في غزة.
"إلى هنا تنتهي التغطية الصحفية"، بهذه الكلمات عبر الصحفي الغزي أنس النجار عن حالة الخذلان الكبيرة من العالم أجمع بعد مرور أيام طويلة من الحرب التي اسشتهد خلالها عدد كبير من الصحفيين فضلا عن عائلاتهم.
شارك النجار منشورا عبر حسابه على الفيسبوك يعلن به انتهاء تغطيته الصحفية في العدوان الغاشم على قطاع غزة معلنا البحث عن الأمان مع العائلة، وأن ذلك خير ألف مرة من البحث عن خبر ينقل لعالم لا يعرف معنى الإحساس والإنسانية.
واختتم النجار منشوره الذي جاء بعد استشهاد الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى الثريا في غارة إسرائيلية استهدفت السيارة التي كانت تقلهما في مدينة رفح قائلا،: "رحم الله الزملاء الصحفيين وأعلن إيقاف عملي الصحفي في هذه الحرب الهوجاء".
في وقت سابق أعلنت الصحفية الفلسطينية الشابة بلستيا العقاد (22 عاماً)، مغادرتها قطاع غزة إلى مصر التي وصلت إليها بعد 18 ساعة عبر معبر رفح، برفقة جدتها ووالدتها وشقيقتها.
خلال 46 يوماً، كانت تنشر العقاد، بثقة وشجاعة، فيديوهات وصورا من غزة عبر حسابها في منصة إنستغرام، توثق من خلالها حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على أهلها وشعبها، فضلاً عن الظروف التي يقاسيها الصحفيون هناك.
على حساب العقاد في "إنستغرام" حيث يتابعها 3.9 مليون شخص، نشرت فيديو تحدثت فيه عن مغادرتها وأسرتها غزة. وقالت: "القرار ليس سهلاً إطلاقاً ليس بالأمر البسيط أن تترك وطنك وبلدك، وخاصة في الوضع الراهن. ولا تدري عند عودتك هل سيبقى المنزل وإلى ماذا تعود".
ونشرت العقاد "أغادر وأترك ورائي أهلي وبيتي وناسي وأصدقائي وزملائي.. لكن وجودي أصبح يشكل خطراً لا عليّ كصحفية فحسب، بل على عائلتي أيضاً".
وأقدمت العقاد على هذه الخطوة بعدما قتل الاحتلال الإسرائيلي عددا من الصحفيين والنشطاء الإعلاميين في غزة منذ بدء عدوانه، إضافة إلى قتله ثلاثة صحفيين لبنانيين هم عصام العبدالله (وكالة رويترز) وفرح عمر وربيع المعماري (قناة الميادين).
الصحفي والمعلق السياسي المتخصص في قضايا الشرق الأوسط الدكتور أسامة الشريف يشير إلى أن التفاوت في نظرة الصحفيين وقراراتهم بعد ثلاثة أشهر من الحرب التي استهدفتهم وعائلاتهم بشكل مباشر، هو أمر طبيعي ولا يمكن لوم أحد على موقفه.
ويلفت الشريف إلى أن الصحفي الغزي بالنهاية هو أب وزوج وغير معزول عن المجتمع، وهو أيضا رب لأسرة تهمه سلامته الشخصية وسلامة عائلته.
ما يتعرض له الصحفيون اليوم في قطاع غزة من استهداف مباشر لهم ولعائلاتهم بحسب الشريف لم يحدث، بأن يقتل هذا العدد الكبير من الصحفيين، مبينا أن الصحفي في غزة مستهدف هو وأسرته وهو كأي مواطن غزي جزء من نسيج المجتمع.
ويصف الشريف ما يحدث للصحفيين في قطاع غزة مأساة على مستوى مروع، فالصحفي وعائلته في مرمى النيران، وإذا نجا الصحفي من القصف والجوع والعطش قد لا ينجو وعائلته من رصاص الاحتلال وطائراته المسيرة.
ويقول الشريف، "كل إنسان مختلف وله حد أقصى من الحزن والألم والدحدوح هو الاستثناء للقاعدة"، وأي شخص يشعر أن حياته وأفراد عائلته في خطر فإن فطرة الإنسان تدفعه للتفكير للبحث عن مكان آمن والحفاظ على أرواح عائلته وأطفاله وهو أمر مشروع لا يمكن لوم أحد على ذلك.
ويضيف الشريف، "تجاهل العالم غير المقبول لقتل الصحفيين والأطباء والمسعفين والأكاديميين وكذلك الأساتذة والتربويين وتدمير كافة جوانب الحياة في غزة؛ مستشفياتها ومراكزها الثقافية والتراثية وأماكن العبادة والمؤسسات التعليمية هي إبادة جماعية تقتل الإنسان وحضارته وثقافته ودينه ومعتقداته".
ويردف أن تدمير كل شيء في قطاع غزة والإبادة الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي يرافقه الصمت المطبق الدولي، أمر كارثي ويضرب كل القيم الإنسانية.
وينوه الشريف إلى أن الصحافة شيء نبيل، والصحفيون هم شهداء المهنة وسيتذكرهم العالم لعقود قادمة وكل العالم اليوم تعرف عن غزة وصحفييها خصوصا في ظل منع قوات الاحتلال الإسرائيلي للصحافة الأجنبية من أن تدخل إلى القطاع بحجة تأثيرها على سير العمليات العسكرية واستبعاد الإعلام الأجنبي وتغييبه عن نقل الحقيقة إلى العالم.
وارتفعت حصيلة الشهداء الصحفيين والصحفيات في قطاع غزة، إلى 117 شهيدا وشهيدة، نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الشهداء الصحفيين بتزايد مستمر، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يتعمد استهدافهم، لمنع نقل الجرائم التي يرتكبها.
يذكر أن عدد الصحفيين الذين استشهدوا نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، يعادل مجموع الصحفيين الذين قتلوا بالعالم خلال عامي 2021 و2022، والذين بلغ عددهم 109 صحفيين في أنحاء العالم.
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 100 يوم، مخلفا دمارا واسعا، الأمر الذي تسبب بنزوح أكثر من 90 بالمائة من سكان غزة في ظروف إنسانية كارثية يتهددها حصول مجاعة حقيقية، فضلا عن استهدافه الممنهج للمدنيين الذي يخلف يوميا مئات الشهداء والجرحى.

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