خطة أردنية لما بعد العدوان.. ما ضمانات النجاح؟

MENAFN - Alghad Newspaper) زايد الدخيل

في الوقت الذي يشدد فيه الأردن على أهمية طرح خطته المدعومة عربيا لمرحلة ما بعد وقف العدوان، بوجوب التعامل مع الأوضاع في غزة في سياق خطة متكاملة، قائمة على ثابت وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، تبدأ من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام1967 وعاصمتها القدس المحتلة، أكد مراقبون ضرورة أن يطلق هذا الطرح بالتزامن مع خطوات عملية لتجسيده وفق مواقيت زمنية محددة وضمانات حقيقية.



وأكدوا ضرورة إيجاد عملية تفاوض حقيقية بعيدا عن أي عملية جديدة يستغلها الكيان الصهيوني لهدر الوقت، ويكرس خلالها احتلاله للأرض الفلسطينية، وأن ينصب الجهد على إطلاق خطة واضحة الهدف والمواقيت والخطوات لحل الصراع على أساس حل الدولتين.



وشددوا في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، على ضرورة التزام الاحتلال بأي عملية سلام جديدة بعد وقف العدوان، وأن لا يجعل المفاوضات مضيعة للوقت.



وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي أشار إلى ملامح الطرح الأردني الذي يأتي في سياق عربي، لما بعد وقف العدوان، بحيث يكون التعامل مع الأوضاع في غزة في سياق خطة متكاملة، قائمة على ثابت وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وتبدأ من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفق حل الدولتين، وتطلق خطوات عملية لتجسيدها وفق مواقيت زمنية محددة وبضمانات حقيقية.



‎وتابع الصفدي: "لا نريد عملية جديدة تجعلها إسرائيل مضيعة للوقت، وتكرس خلالها احتلالها للأرض الفلسطينية، نعمل من أجل إطلاق خطة واضحة الهدف والمواقيت والخطوات لحل الصراع على أساس حل الدولتين، وننسق في ذلك مع أشقائنا في الدول العربية، وبحثناه مع عديد من شركائنا في المجتمع الدولي."



وفي هذا الصدد، يؤكد الوزير الأسبق مجحم الخريشا، ضرورة تنسيق الجهود العربية فيما يخص الطرح الأردني، مع ضرورة إلزام الاحتلال بخطة سلام تنتهي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، والحرص على ألا يستغل الكيان هذه الخطة لتضييع الوقت، ويكرس من خلالها احتلاله للأرض الفلسطينية.



وتابع الخريشة: "يجب أن يرتكز الطرح الأردني على خطة واضحة الهدف والمواقيت، وعلى خطوات عملية لحل الصراع على أساس حل الدولتين، مع أهمية التنسيق في ذلك مع الدول العربية، وشركاء المملكة في المجتمع الدولي.



وشدد على أهمية استمرار الأردن في جهوده المكثفة، وعمله مع العرب والشركاء الدوليين لوقف التصعيد وحماية المنطقة برمتها من تبعاته، وإيجاد أفق سياسي حقيقي يمنع التدهور ويوقف كل الإجراءات التي تكرس الاحتلال وتؤجج العنف، والعودة إلى عملية سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وقال إن ما يدعو إليه الأردن ويصر عليه هو التعامل مع القضية الفلسطينية في سياقها الكامل، فلا حل مجزأ، إنما حل سياسي وسلام شامل وعادل يضمن الحقوق الفلسطينية وإقامة دولتهم المستقلة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة، ويحاكي ويعالج جذور الصراع منذ بداياته قبل عقود.



من جهته، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، إن الأردن يقود حراكا دبلوماسيا واسع النطاق بهدف وقف الحرب الغاشمة على قطاع غزة، إذ يرتكز الخطاب الأردني على أسس أمنية وأخلاقية وإنسانية وقانونية للدفاع عن حق الفلسطنيين وأمنهم واستقرارهم.



وشدد الغزو على أهمية التنسيق مع الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي فيما يخص الطرح الأردني لمرحلة ما بعد وقف العدوان، بوجوب التعامل مع الأوضاع في غزة في سياق خطة متكاملة، قائمة على ثابت وحدة غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، يبدأ من الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وفق حل الدولتين، وتأكيد ضرورة أن تطلق بالتزامن مع هذا الطرح خطوات عملية لتجسيده وفق مواقيت زمنية محددة وضمانات حقيقية.



وتابع بأن الجهد الأردني يبذل في سبيل درء ما هو أسوأ مما يحصل اليوم، موضحا أن المملكة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية، أولها وقف فوري للحرب والعدوان على قطاع غزة، وثانيها السماح بدخول المساعدات الطبية والغذائية بشكل فوري وبلا شروط، وثالثها حماية المدنيين في غزة وعدم التعامل بازدواجية في تطبيق القانون الدولي.



وبين أهمية تعزيز العمل العربي المشترك والبناء والتنسيق على الطرح الأردني، وما يملكه من مقومات ومقدرات لخدمة القضية الفلسطينية.



وأضاف: "الطرح الأردني لمرحلة ما بعد وقف العدوان على غزة يستند إلى ضرورة أن تكون هناك مقاربة حاسمة لإنهاء هذا النزاع بشكل نهائي على أساس حل الدولتين"، معتبرا أن هذه هي الطريقة الوحيدة للتطلع إلى الأمام وإنهاء الصراع.



بدوره، يقول السفير السابق أحمد مبيضين، إن الرسالة الأساس في الطرح الأردني فيما يخص مرحلة ما بعد وقف العدوان والحرب على غزة، هي أن السلام ضرورة لاستقرار المنطقة وتنميتها، لكنه لن يتحقق من دون انتهاء الاحتلال وتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة ومبادرة السلام العربية.



وتابع مبيضين: "يرفض الأردن أي سيناريو يتناول قضية غزة لوحدها، وهذا سيكرس هدف إسرائيل بفصل غزة عن الضفة الغربية، ويأخذنا إلى مسارات خطرة لا تصب في صالح الشعب الفلسطيني وقضيته".



وشدد على أهمية توفر الدعم العربي والدولي للطرح الأردني الذي يعد الأكثر شمولية للوصول إلى المستقبل الآمن المستقر الذي يتيح فرص تحقيق التنمية والرخاء لكل شعوب المنطقة، ويسعى إلى تقديم خطة سلام جديدة تتبنى السلام خيارا إستراتيجيا عربيا كطريقة وحيدة لإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967.



وقال إن الطرح الأردني يقدم رؤية عربية للسلام الشامل والدائم تنسجم مع القانون الدولي، وقادرة على أن تضع المنطقة على عتبة حقبة جديدة يسودها التعاون والتنمية، مشددا على ضرورة إلزام الكيان وتجاوبه مع هذا الطرح وعدم هدر الوقت كما حدث مع مبادرات السلام السابقة التي استثمرها في توسيع إجراءاته وسياساته التي تحول دون تحقيق هذا السلام وتدفع نحو المزيد من الصراع والظلم.



وأكد أن الأردن يشدد الآن في هذا السياق على وقف الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين، وأي حديث آخر يتم بعد ذلك، مؤكدا رفض الأردن أي حديث عن إدارة غزة ما بعد الحرب عبر قوات عربية أو غير عربية.



أما المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، فرأى أن ‏الدبلوماسية الأردنية تتحرك باتجاه طرح مبادرات سياسية، قابلة للنقاش والتداول والتنفيذ مع عدة أطراف عربية ودولية معنية، يمكن أن تساهم بإيجاد مخرج لوقف الحرب، وضمان وضع مقاربة سياسية لما بعدها.



وأوضح الحجاحجة أن هذا التحرك الدبلوماسي ينبع من عده اعتبارات، أهمها ‏الحفاظ على الدور الأردني فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لتجنب أي ارتدادات تمس الأمن الوطني ومصالح المملكة الإستراتيجية، وهو أمر يحتاج إلى إطار عربي في مرحلته الأولى، وفي مرحلته الثانية إلى شراكة مع دول إقليمية ودولية، لمنحها تأثيرا ومصداقية أكثر، كما يعطي الأردن فرصة للخروج من حالة التصعيد الدبلوماسي التي تبناها منذ بداية الحرب‏، إلى حالة الفاعلية السياسية، كشريك في الحل.



وتابع: "الطرح الأردني يعالج جوهر المشكلة الرئيسية المتمثلة في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بلا أي قيود أو شروط، وذلك عبر تضامن الدول العربية لكبح جماح الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة التي يقودها بنيامين نتنياهو، الذي يحاول أن يدمر القطاع من أجل الاستمرار في الحكم، والابتعاد عن الملاحقات القانونية، وذلك في ظل انتهاء عمره السياسي قبل حتى اندلاع العدوان.



وأضاف: "الأردن الرسمي يعي خطاب اليمين الصهيوني وما يريده من الحرب على غزة، لذلك أعلن جلالة الملك عبدالله الثاني في أكثر من مناسبة، أن أي حل لا يرد الحقوق الفلسطينية إلى أهلها سيكون مصيره الفشل، والمزيد من العنف والدمار، كما أكد رفضه أي خطة تتعلق بتهجير الفلسطينيين، أو إعادة احتلال غزة، وحذر من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية، واتساع رقعة الصراع، إذا ما استمرت اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية على أبناء الشعب الفلسطيني".

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