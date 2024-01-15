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أجواء باردة وغائمة وهطول زخات خفيفة حتى المساء

1/15/2024 2:30:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تكون الأجواء اليوم الاثنين، باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئياً الى غائمة خاصة في شمال ووسط المملكة، فيما تكون الاجواء لطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة.
ويتوقع هطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى الغربية، ومع ساعات المساء تتناقص كميات الغيوم تدريجياً وتضعف فرص الهطول، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولا مطريا.
وبحسب التقرير، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، وتكون الاجواء باردة في اغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الأربعاء، باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهناك احتمال لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
وتكون الأجواء الخميس، باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 12 - 6 درجات مئوية، وفي غرب عمان 10 - 4، وفي المرتفعات الشمالية 8 - 3 وفي مرتفعات الشراة 10 - 2 وفي مناطق البادية 17 - 5 وفي مناطق السهول 13 - 6, وفي الأغوار الشمالية 21 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 11، وفي البحر الميت 22 - 11، وفي خليج العقبة 22 - 12 درجة مئوية.- (بترا)

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