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16 بناء مدرسيا جديدا في الأردن ممول من الصندوق السعودي للتنمية

1/15/2024 2:30:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الاثنين، سبل تعزيز آفاق التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.

وثمن أبو السمن، خلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات ووفد الصندوق السعودي للتنمية برئاسة المهندس عبدالله الصهيل، دعم الصندوق المستمر لتمويل العديد من المشاريع في الأردن، مؤكدا استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع الصندوق وتذليل أي عائق يواجه سير الأعمال في المشاريع التي يمولها الصندوق.

وأشاد بدعم الصندوق السعودي لمشاريع إنشاء الأبنية التي تخدم القطاع التعليمي، والتي تسهم بتجويد العملية التعليمية وحل مشكلة اكتظاظ الطلبة في المدارس، مشددا على ضرورة تزويد الوزارة بأي عائق يواجه المشاريع ليتم حله بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

واستمع أبو السمن ووفد الصندوق إلى عرض قدمته مديرة إدارة الأبنية في الوزارة المهندسة سهير برقان حول مشاريع الأبنية المدرسية المنفذة أو التي يتم تنفيذها، والممولة من الصندوق السعودي للتنمية، والبالغة 16 بناء مدرسيا جديدا؛ منها 5 مشاريع قيد التنفيذ و11 مشروعا قيد الإحالة وبقيمة إجمالية بلغت نحو 34 مليون دينار.

وحضر الاجتماع من الصندوق السعودي للتنمية خالد الشريف والمهندس مشاري العواد والمهندس نواف السند، والمهندس نصر الزعبي من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

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