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تشكيل لجنة دائمة للنهوض بمهام نوعية في هيئة الإعلام

1/15/2024 2:30:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، إن وزير الاتصال الحكومي صادق على التعليمات الخاصة بتشكيل لجنة دائمة للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية، والتي ستنهض بمهام نوعية في ميدان الحريات وحقوق الإنسان الإعلامية وتعزيزها، بما ينسجم مع مشروع التحديث السياسي للدولة الأردنية.

وأضاف المومني في تصريح لوكالة (بترا)، أن اللجنة ستقوم بتقديم التوصيات والاقتراحات لتطوير حقوق الإنسان الإعلامية، بما يتفق مع أحكام الدستور والتشريعات والمعايير الدولية والممارسات الفضلى، كما ستسهم مع الشركاء في المجال الإعلامي الحقوقي بالنهوض في الحريات وحقوق الإنسان الإعلامية وخلق بيئة ومناخ نوعي، يمكن الإعلام والصحفيين من النهوض بأداء رسالتهم السامية.

وتابع أن التعليمات إضافة لكونها سابقة وذات مفاهيم تقدمية، فإنها نصت صراحة على بناء ميثاق للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية والعمل مع وسائل الإعلام المرخصة لتحقيق المعايير ذات الصلة، الأمر الذي يعزز من القدرات وعمليات التمكين الإعلامي.

يشار إلى أن اللجنة مكونة من 7 أعضاء، برئاسة مساعد المدير العام، وعضوية كل من مدير مديرية الشؤون القانونية، ورئيس قسم الاستشارات القانونية، ورئيس قسم الدراسات والأبحاث، و3 أعضاء من خارج الهيئة؛ ضمت نقابة الصحفيين، ونقابة المحامين والمركز الوطني لحقوق الإنسان.

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