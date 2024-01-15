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أمطار المربعينية في شمال الأردن تبلغ معدلها قبل انتهائها

1/15/2024 2:30:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهدت المملكة خلال الفترة (10-15) كانون الثاني/ ديسمبر في مربعينية الموسم الحالي 2023/ 2024 هطولاً للأمطار على شمال ووسط المملكة، وقد كانت غزيرة على فترات في المناطق الشمالية وبعض المناطق الوسطى، ما أدى إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في هذه المناطق، وفق مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

وقال آل خطاب إن محطة رصد جوي راس منيف سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الشمالية بلغ 73.2 ملم والذي يشكل ما نسبته 12% من معدله الموسمي العام، يليها محطة رصد جوي إربد وبمجموع مطري بلغ 56.5 ملم والذي يشكل ما نسبته 13% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الباقورة في الأغوار الشمالية بمجموع مطري بلغ 51.5 ملم والذي يشكل ما نسبته 13% من معدلها الموسمي العام.

وأضاف أن المناطق الوسطى الغربية سجلت أعلى مجموع مطري في محطة رصد جوي السلط بلغ 61.7 ملم والذي يشكل ما نسبته 12% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الحسين بمجموع مطري بلغ 60.0 ملم والذي يشكل ما نسبته 13% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد الجامعة الأردنية بمجموع مطري بلغ 56.9 ملم والذي يشكل ما نسبته 11% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة رصد مطار عمان المدني بمجموع مطري بلغ 26.1 ملم والذي يشكل ما نسبته 11% من معدلها الموسمي العام.

وتابع آل خطاب أنه في المناطق الوسطى الشرقية، سجلت محطة رصد مطار الملكة علياء الدولي أعلى مجموع مطري بلغ 15.0 ملم والذي يشكل ما نسبته 10% من معدلها الموسمي العام، يليها محطة وادي الضليل بمجموع مطري بلغ 11 ملم والذي يشكل ما نسبته 08% من معدلها الموسمي العام، فيما لم تسجل أغلب المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة باستثناء أجزاء من المناطق الجنوبية حتى صباح هذا اليوم أي هطولات مطرية.

والجدير بالذكر أن أغلب المناطق الشمالية؛ بما فيها الأغوار الشمالية حققت أمطار فترة المربعينية قبل انتهائها والتي تشكل عادةً ما نسبته 30% من المعدل الموسمي المطري العام في أغلب مناطق المملكة، فيما حققت أغلب المناطق الوسطى؛ بما فيها الأغوار الوسطى أكثر من ثلثي مجموع الأمطار لفترة المربعينية.

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