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المساعفة يكرم العاملين بالامتحان التكميلي

1/15/2024 2:30:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) في ختام امتحانات الثانوية العامة الدورة التكميلية ٢٠٢٣/٢٠٢٤، كرم مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الأستاذ أحمد عمر المساعفة جميع العاملين من الكوادر الإدارية والتنظيمية والمراقبين على ما بذلوه من جهد في تقديم وتوفير البيئة المناسبة والآمنة للطلبة.

وأشاد المساعفة بالدور الذي قام به جميع العاملين وأنهم على قدر المسؤولية، متمنياً التوفيق والنجاح والسداد في ظل قائد الوطن وراعي المسيرة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين.

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