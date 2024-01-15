المساعفة يكرم العاملين بالامتحان التكميلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) في ختام امتحانات الثانوية العامة الدورة
التكميلية ٢٠٢٣/٢٠٢٤، كرم مدير التربية والتعليم للواء الجيزة الأستاذ أحمد عمر
المساعفة جميع العاملين من الكوادر الإدارية والتنظيمية والمراقبين على ما بذلوه
من جهد في تقديم وتوفير البيئة المناسبة والآمنة للطلبة.
وأشاد المساعفة بالدور الذي قام به جميع
العاملين وأنهم على قدر المسؤولية، متمنياً التوفيق والنجاح والسداد في ظل قائد
الوطن وراعي المسيرة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين.
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