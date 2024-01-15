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رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء يازور

1/15/2024 2:30:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
العيسوي:الأردن، بتوجيهات ملكية، مستمر بإسناد الأشقاء الفلسطينيين وإمدادهم بالمساعدات

المتحدثون يثمنون هبة القيادة الهاشمية والشعب الأردني لنصرة أهل غزة سياسيا وإنسانيا

التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدا من شيوخ ووجهاء يازور في الأردن.

واستعرض العيسوي، في بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني، الدولية والإقليمية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

كما تناول العيسوي، في حديثه المواقف الأردنية المساندة للأشقاء في فلسطين جراء ما يتعرضون له من انتهاكات وإجراءات تعسفية إسرائيلية، إلى جانب الدور الأردني، بقيادة جلالة الملك لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، والحفاظ على هويتها العروبية، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يبذل كل ما بوسعه، دوليا وإقليميا، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ولضمان استمرار امداد الأهل هناك بالمساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية الكافية وبشكل مستدام.

وأشار إلى تحذيرات جلالة الملك للمجتمع الدولي من تداعيات استمرار العدوان السافر على غزة على أمن واستقرار المنطقة برمتها، وتأكيدات جلالته بضرورة ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية وردع إسرائيل عن مواصلة ارتكاب جرائمها البشعة بحق الشعب الفلسطيني.

كما لفت إلى تأكيدات جلالة الملك الرافضة لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة، ولأي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.

وأوضح أن الأردن وتجسيدا لواجبه التاريخي، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، سيواصل القيام بإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين بكل الوسائل برا وجوا.

وأشار، بهذا الصدد، إلى قوافل المساعدات الإغاثية، التي يتم تسييرها إلى القطاع والضفة الغربية، وعمليات إمداد المستشفيات الأردنية الميدانية بالمساعدات الطبية والعلاجية من خلال عمليات الإنزال الجوي، واستقبال مرضى سرطان لعلاجهم في الأردن، وكذلك مرضى محولين من القطاع للعلاج في مركز التأهيل الملكي بقسم الأطراف الصناعية.

وأشار إلى أهمية مضامين المقابلات المتلفزة، التي أجرتها جلالة الملكة رانيا العبدالله مع محطة الـ(سي أن أن) الأميركية ومقالها الذي نشرته صحيفة الواشنطن بوست، حيث وضعت جلالتها الرأي العام العالمي في صورة المعاناة الحقيقة للأشقاء الفلسطينيين في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته المستمرة بحقهم وعدوانه السافر على قطاع غزة.

كما لفت إلى دور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وحرص سموه على متابعة تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الثاني إلى غزة، ومرافقة بعثته الطبية، إلى مدينة العريش المصرية، وكذلك مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في إحدى عمليات الإنزال الجوي لإمدادات طبية وعلاجية للمستشفيات الأردنية الميدانية في غزة.

وأكد العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية، سيبقى على الدوام، في طليعة المدافعين عن القضية الفلسطينية، وأن جهوده متواصلة لرفع الظلم عن الأشقاء الفلسطينيين وإنصافهم وضمان حقوقهم في الحرية والكرامة وتقرير المصير، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ونوه إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، وبلحمته الوطنية وتماسك جبهته الداخلية، ويقظة نشامى جيشه العربي وأجهزته الأمنية، سيبقى عصيا في وجه التحديات والمؤامرات، ثابت على مواقفه التاريخية تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، يدافع عنها بكل شجاعة في جميع المحافل.

بدورهم، أكد المتحدثون التفافهم حول جلالة الملك في مواقفه وجهود الرامية إلى دعم واسند وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، وجهود جلالته لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالوا إن الأردن، كان وما زال، المدافع الأول عن الأهل في فلسطين لنيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والتصدي لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأضافوا أن الأردن سيبقى وفيا لأمته وفلسطين، وأن مواقف جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية و ما يتعرض له الأشقاء في غزة، يشهد لها العالم، ويقف لها إحتراما وتقديرا.

وأكدوا أن الرؤية الإستشرافية لجلالة الملك لأوضاع المنطقة، تثبت دوما واقعية جلالة الملك، لافتين، بهذا الصدد، إلى تحذيرات جلالته المستمرة، بأن الاستمرار في إنكار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني لن يؤدي إلا لمزيد من العنف في المنطقة.

وثمنوا هبة القيادة الهاشمية والشعب الأردني لنصرة ومساندة الأشقاء في غزة، على مختلف الصعد، سياسيا وإنسانيا، جراء ما يتعرضون له من قتل وتنكيل وتجويع وحرمانهم من جميع مقومات الحياة.

واعتبروا أن جهود الأردن بقيادة جلالة الملك، تجسد موقف الأردن التاريخي الثابت، قيادة وشعبا، تجاه الأشقاء في فلسطين والدفاع عن حقوقهم الوطنية المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني.

وشدد على أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس في الحفاظ على هذه المقدسات وعروبتها وهويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم.

وقدروا عاليا مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله، في إبراز حقيقة المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، من خلال مقابلات مع محطات تلفزة عالمية.

كما ثمنوا حرص سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على متابعة إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء، وإشرافه على تجهيز المستشفى الميداني الجديد في غزة، ومرافقة كوادره إلى مدينة العريش المصرية، مشيدين بالوقت ذاته بمشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في إحدى عمليات الإنزال الجوي للإمدادات الطبية والعلاجية للمستشفيات الأردنية الميدانية.

وأكدوا أن الاردنيين سيبقون الأوفياء لوطنهم والمخلصين لقضايا أمتهم، وحريصين على أمن واستقرار الاردن والتصدي لأي محاولة للنيل من لحمته الوطنية والعبث بمسيرة إنجازاته، التي لطالما كانت أكبر من كل التحديات.

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