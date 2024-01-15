مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لآل شموط وعشيرة العربيات

(MENAFN
- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى آل شموط بوفاة القاضي المتقاعد طارق محمد شموط، وإلى عشيرة العربيات بوفاة الحاجة فاطمة محمد عربيات، والدة الوزير الأسبق الدكتور وائل عربيات.
ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.
MENAFN15012024000072011014ID1107723293
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.