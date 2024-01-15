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جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الأولى عالميًا في مسابقة كشف الاختراق 9 CPTC

1/15/2024 2:30:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فازت جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا بالمركز الأول عالميًا في مسابقة جامعة روتشستر/ نيويورك Rochester Institute of Technology (RIT) , New York, USA في مجال الأمن السيبراني / كشف الاختراق Collegiate Penetration Testing Competition (CPTC 9) ، ضمن مشاركة 15 فريقا جميعها من أعرق الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية ليكون فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا الفريق الوحيد المشارك من خارج الولايات المتحدة الاميريكية. كما حصلت جامعة ستانفورد على المركز الثاني، بينما حلت جامعة ماساتشوستس في أمهرست على المركز الثالث .

وتألف الفريق الفائز من طلبة وأعضاء هيئة التدريس من كليتي الملك الحسين لعلوم الحوسبة و الملك عبدالله الثاني للهندسة وهم: نزار الدرادكة، عمر حماده، مصطفى الشوا، حمزه السحت، أحمد الجندي، سامي عبد الرحمن، وبإشراف الدكتور محمد عبابنة، والدكتور قتيبة البلوي.

وهنأت صاحبة السمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة، الفريق الفائز ومشرفهم على تحقيقهم هذا الفوز الباهر في هذه المسابقة العالمية المرموقة، مبديةً سموها فخرها بطلبة الجامعة وأساتذتها الذين أظهروا مهارات استثنائية وإلمامًا عميقًا في مجال الأمن السيبراني ومتطلباته.

كما أكدت سموها، على أن هذا الإنجاز يعكس تميز الجامعة وقدرتها على التنافس العالمي، باعتبارها مركزاً رائداً للتعليم والبحث العلمي، الأمر الذي يشكل حافزًا للمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

ومن جانبها، أعربت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، عن اعتزازها بالطلبة الفائزين ومشرفهم على هذا التفوق والتميز الذي يأتي نتيجة للجهود المستمرة والتفاني الذي قدمه الفريق منذ بداية المسابقة وعلى مدار ثلاثة أشهر، حيث أظهر الطلبة مهارات استثنائية ومعرفة عالية في مجال الأمن السيبراني، مما أهلهم لتحقيق هذا الإنجاز الرفيع.

وأشارت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء، إلى أن هذا الفوز يأتي خطوة هامة في تعزيز سمعة الجامعة على الساحة الدولية ويبرز تفوقها في مجالات التعليم والتخصصات الرائدة التي تطرحها بما يتناسب والتطور التكنولوجي والتقني الذي يشهده العالم.

وكان فريق الجامعة قد حصل في شهر تشرين الأول /2023، على المركز الأول في التصفيات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط و أفريقيا و أوروبا في مسابقة كشف الاختراق، متأهلاً للمسابقة العالمية، بمشاركة 250 فريقًا جامعيًا من 8 مناطق عالمية في التصفيات الإقليمية التي بدأت قبل ثلاثة أشهر تأهل خلالها الفريق إلى نهائيات المسابقة ضمن 15 فريقا فقط.

ويذكر أن هذه المسابقة العالمية متخصصة في مجال الأمن السيبراني بدعم و رعاية من شركة IBM العالمية و شركات أخرى بحيث تقوم الفرق المتنافسة بعمل فحص لشبكات مؤسسات معينة ومحاولة كشف الثغرات الأمنية و الاختراقات المحتملة و من ثم تقديم تقرير فني احترافي للمؤسسة و الذي يتم تقييمه من قبل محكمين محترفين.

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