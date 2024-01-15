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الأمم المتحدة: ارتفاع مبالغ النداء العاجل بشأن غزة إلى 677 مليون دولار

1/15/2024 2:30:28 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 677 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.


وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 56 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.-(بترا)


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