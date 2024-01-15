الأمم المتحدة: ارتفاع مبالغ النداء العاجل بشأن غزة إلى 677 مليون دولار

الأمم المتحدة: ارتفاع مبالغ النداء العاجل بشأن غزة إلى 677 مليون دولار
التاريخ
1/15/2024 2:30:28 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دفعت نحو 677 مليون دولار، استجابة للنداء العاجل الذي أطلقته بشأن غزة.
وقال المكتب إن المبلغ المدفوع يشكل فقط حوالي 56 بالمئة من الاستجابة المطلوبة، والبالغة 1.2 مليار دولار.-(بترا)
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