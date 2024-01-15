رئيس كولومبيا: نتنياهو هو المسؤول عن مذبحة غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن "المذبحة الهائلة التي ارتكبها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد شعب غزة تم تنفيذها عن طريق القصف المباشر".
جاء ذلك في رده على بيان لمنظمة بالمجتمع المدني عبر منصة "إكس" مفاده أن النساء والأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة وقعوا بسبب الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ورد بيترو بأن هذا الأمر غير صحيح، وأن نتنياهو هو المسؤول عن قتل النساء والأطفال في غزة. وتابع "المذبحة الهائلة التي ارتكبها نتنياهو بحق سكان غزة جرت من خلال القصف المباشر".
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