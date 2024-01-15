إعلام إسرائيلي: لا تقولوا لنا إن حزب الله مردوع.. فلتعد العائلات للشمال!



وذكر التقرير أنّه "في الأسابيع الأخيرة، وضع حزب الله منازل السكان على الحدود الشمالية هدفاً له"، وطالب مراسل الصحيفة في الشمال "الوزراء وأعضاء الكابينت وألوية الأركان العامة بأن يسألوا أبناء عائلاتهم عما إذا كان أحدهم على استعداد للانتقال للسكن على الحدود الشمالية".



وأضاف أنه "خلال عطلة نهاية الأسبوع، قيل إنّ "السكان في المستوطنات التي تبعد 3.5 كيلومتر من الحدود سيتمكنون من العودة إلى منازلهم، ولكن الجيش الإسرائيلي نفى ذلك".



وأشار إلى أنّ "الذين يخشون اليوم الذي سيُطلب منهم فيه العودة إلى مستوطناتهم، كانوا في ضغط وقلق عندما سمعوا الإشاعات، قبل أن ينفيها الجيش".



وذكر مراسل الصحيفة أنّ "الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين تنقّل بين لبنان وإسرائيل لضمان عدم قيام حزب الله بإطلاق النار على السكان العائدين إلى منازلهم"، وذلك "بعد أن وضع حزب الله منازل السكان على الحدود الشمالية هدفاً له في الأسابيع الأخيرة، وهو ما تحوّل بالفعل إلى لعبة روليت قاتلة".



ولفت التقرير إلى أنه "بعد أيام من الضباب وانخفاض وتيرة العمليات في الشمال خرج من يقول إنّ حزب الله مردوع، ولكن بمجرد انقشاع الضباب، ظهر حزب الله مرة أخرى".



وأوضح أنه "في شتولا، خرج اثنان للتدخين، فأطلق حزب الله صاروخاً ضد الدروع على منزلهما، وبالأمس، كانت النتائج مأساوية، وانتهت لعبة الروليت المضادة للدبابات بتحقيق إصابات، أما في كفار يوفال، فقد جاء الجندي باراك أيالون لتناول وجبة مع والديه"، وتعرض المنزل بعد دخول الجندي إليه إلى قصف أدّى إلى مقتله مع أحد أفراد عائلته وجرح آخر.



ويتابع التقرير أنه "في 7 تشرين الأول/أكتوبر، فقدنا الثقة بالحكومة والجيش. أولئك الذين تخلوا عن إخوتنا في الجنوب يتخلون عنا الآن – نحن سكان الشمال. لن نعود إلى البيت دون الشعور بالأمن. شعور نحن سنحدّده".



ويضيف أنّ "الوزراء وأعضاء الكابينت وألوية الأركان العامة عليهم أن ينظروا في المرآة، وأن يسألوا أبناء عائلاتهم عما إذا كان أيّ منهم على استعداد للانتقال للسكن على الحدود"، متسائلاً "هل يوجد شجاع واحد منهم يعتمد على جندي إيطالي في قوة اليونيفيل (لحمايته)؟ هل يوجد شجاع واحد بين صناع القرار على استعداد للعب الروليت هنا؟".



ويشرح مراسل الصحيفة في الشمال أنّ "حزب الله أعلن أن صواريخه الجديدة المضادة للدروع يبلغ مداها 10 كيلومترات، بينما يقع منزلي على بعد ثمانين متراً من السياج، وهو بارز ليراه الجميع في وادي العيون من لبنان، من كل منزل في الخيام، مرجعيون وكفركلا، ومجموعة متنوعة من الأماكن التي يمكن إطلاق النار منها. لا تحذير، لا إنذار، لا شيء لحمايتنا".



وكشف المراسل أنه "منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، وبينما يهدد نتنياهو وغالانت نصر الله، ويعدان بأن حزب الله قد ابتعد عن السياج، فإن قوة الرضوان محسوسة هنا كل يوم".



وتابع أنه "قبل عدة أسابيع، كان هناك نقاش حول إقامة عائق مادي لوقف حزب الله في إسرائيل، واقترحوا إقامة عائق على بعد نحو 10 كيلومترات من السياج، فيما يعيش عشرات الآلاف من السكان ضمن مدى 10 كيلومترات"، معتبراً أنّ "حكومة إسرائيل ستتركهم بين الحدود والعائق، أو بعبارة أخرى، بيد حزب الله". -ترجمة عن العبرية (الميادين)