حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز 24 ألفا

حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز 24 ألفا
التاريخ
1/15/2024 2:30:26 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان
الإسرائيلي ارتفع إلى 24 ألفا و100 شهيد و60 ألفا و834 مصابا.
وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة في
القطاع راح ضحيتها 132 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية.
MENAFN15012024000072011014ID1107723282
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.