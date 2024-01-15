Monday, 15 January 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة تتجاوز 24 ألفا

1/15/2024 2:30:26 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في غزة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 24 ألفا و100 شهيد و60 ألفا و834 مصابا.

وأضافت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 12 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 132 شهيدا خلال الساعات الـ24 الماضية.

MENAFN15012024000072011014ID1107723282

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث