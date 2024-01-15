زوجة الأسير نائل البرغوثي: جنود الاحتلال اقتحموا منزلي وصادروا سيارتي وراتبي



وأكّدت أنها ستقوم "بمتابعة الموضوع من خلال رفع قضية ضد جنود الاحتلال في محكمة الجنايات الدولية بعد أن أعددنا أدلة موثقة"، موضحةً أنها تتابع دورة مع وزارة العدل لتعلم كيفية توثيق هذه الجريمة الجديدة.



ورأت نافع أنّ الاحتلال "يعتقد أنه قهرنا لكنه أعطانا فرصة ثانية لاستعادة ذكرياتنا ورؤية حياة أخرى"، وأنه "يريد أن نرى الخراب ونحن نريد أن يرى العالم كم أن فلسطين جميلة"، واعتبرت أنّ "فلسطين ليست للفلسطينيين فقط وإنما هي للعالم العربي كله وغزة تدافع عن العرب جميعاً".



وكان الاحتلال قد اعتقل نائل البرغوثي أول مرة في نيسان/ أبريل عام 1978، بعمر 19 عاماً، حين كان يدرس الثانوية العامة، وحوكِمَ مع شقيقه الأكبر عمر وابن عمه فخري بالمؤبد.



وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2011، تم الإفراج عن الأسير البرغوثي، ضمن صفقة "شاليط"، التي شملت الإفراج عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، ليعاد اعتقاله في العام 2014، إلى جانب العشرات من المحررين في ذات الصفقة ويعاد له حكمه القديم بالمؤبد.



وفي أواخر عام 2018 قتلت قوات الاحتلال ابن أخيه صالح البرغوثي واعتقلت عاصم وهو شقيق الشهيد صالح، واعتقلت والدهم عمر البرغوثي، وأفراد عائلته، وهدمت منزلين للعائلة، عدا عن عمليات التنكيل التي تعرّضت لها العائلة وما تزال، علماً أن غالبية عائلته تعرضت للاعتقال عشرات المرات.



ويمارس الاحتلال المزيد من التضييق على الأسرى الفلسطينيين في سجونه منذ انطلاق ملحمة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، من قبيل إبقائهم داخل زنازينهم، وعدم السماح لهم بالخروج إلى الساحات أو مشاهدة التلفاز، فضلاً عن قطع الكهرباء عنهم، واقتحام الأقسام وعزلها عن بعضها، وتركيب أجهزة تشويش إضافية في السجون كافة.



وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، قد أفادت في تقرير بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2023، أنّ إدارة سجون الاحتلال قطعت الكهرباء بشكل كلي عن الأسرى في سجن النقب الصحراوي، وتتعمّد قطع المياه، ولا توفّرها إلا لمدة 50 دقيقة، بالإضافة إلى سحب المواد الغذائية من الأقسام، وتقليص وجبات الطعام، وتنفيذ اقتحامات للأقسام رافقتها عمليات تنكيل ممنهجة واعتداءات بالضرب.

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